Dans une rencontre qui s’est emballée dans le dernier quart-temps, le Brussels a une fois encore joué avec son bonheur et failli tout perdre dans les dernières minutes. À croire que la leçon reçue à Louvain la semaine passée avec une défaite cruelle au buzzer n’a pas été retenue par les joueurs du coach Crevecoeur.

Alors que les locaux menaient encore de onze points à l’entame des dix dernières minutes (62-51), ils ont vu de coriaces Liégeois ne rien lâcher. Résultat : d’un tir ultra-compliqué, Simpson égalisait à 73 partout à quatre minutes de la fin. Dans le dur, les locaux s’en remettaient à Loubry pour éviter une énorme surprise. À 79-77, le feu-follet bruxellois plantait un trois points qui coupait les jambes des visiteurs et tuait la rencontre.

Un match qui a manqué de rythme pendant vingt grosses minutes et qui n’a certainement pas fait vibrer (si ce n’est dans les derniers instants), les quelques spectateurs qui avaient fait le déplacement mercredi soir.

Il faut dire que mis à part les quelques dunks de Simmons, toujours aussi impressionnant, et le coup de chaud de Dowe (douze points au troisième quart-temps), la réussite a fui les acteurs pendant trente minutes. Et si le Brussels s’en sort dans la douleur et dans les dernières secondes, les locaux ont cravaché pour s’offrir ce neuvième succès en championnat.

À côté de leur sujet en première mi-temps, les protégés de Serge Crevecoeur ont laissé filer trop de rebonds (12). Des erreurs qui finalement ne se paient pas cash même si Liège n’est pas passé loin de l’exploit.

brussels : 32 sur 63 (3x3); 16 lf sur 24; 37 rbs; 24 ass.; 21 fp.

LOUBRY 2-9, DOWE 1-12, N. Foerts 0-0, Lichodzijewski 2-9, Depuydt 4-0, Peciukevicius 4-0, UBEL 8-7, J. Foerts 0-0, BRAY 0-0, SIMMONS 13-12, Chapelle (-).

liège : 28 sur 72 (7x3); 16 lf sur 23; 45 rbs; 14 ass.; 22 fp.

Kaluanga (-), Huff 2-2, SWEETNEY 9-6, SIMPSON 4-10, Hazard 2-0, GIANCATERINO 0-13, Hertay 2-5, Kamen 0-0, FIELDS 11-4, PENNINCK 0-2, Henrard (-), Colbert 5-2.

arbitreS : MM. Krehic, De Hondt et Di Paolo.

quarts : 22-16, 12-19, 28-16, 21-28.





Un Spirou de gala avant le derby

Les Carolos font le plein de confiance avant de recevoir Mons.

Après avoir visité les parquets d’Alost, d’Anvers, d’Ostende et de Louvain, les joueurs de Charleroi ont clôturé leur série de cinq déplacements par un très beau succès à Willebroek.

Sans doute déboussolés par l’absence (pour raisons familiales) de leur coach Daniel, les Kangourous n’ont jamais réussi à inquiéter les hommes de Fulvio Bastianini. Dès l’entame, le Spirou se montrait parfaitement en place et profitait d’une très bonne réussite à distance pour prendre les devants.

Richardson et Iarochevitch compilaient cinq tirs primés rien que dans les dix premières minutes. Harris prenait ensuite le relais du jeu extérieur pour offrir neuf unités d’avance à ses couleurs (15e : 25-34). Mais ce n’était qu’un avant-goût du show des Carolos amorcé par une défense intraitable sur Channels et Deroover.

Après un dunk de Fusek, Libert et Gaudoux se mettaient eux aussi à sortir le grand jeu pour accroître encore un peu plus l’avance des visiteurs (18e : 27-44) et rentrer au vestiaire l’esprit léger. Peu en vue en première période, Shepherd et Radenovic entamaient le 3e acte avec plus de réussite face à des Kangourous toujours aussi amorphes des deux côtés du terrain.

Channels tentait bien de redonner espoir au public du hall de Schalk avec quelques actions solitaires, mais le Spirou était tout simplement trop fort (30e : 46-70). Le duo Libert/Schwartz s’en donnait à cœur joie et profitait de l’écart déjà grand pour soigner les statistiques. Le Spirou fait donc le plein de confiance avant le derby de ce vendredi face aux Montois que retrouveront avec plaisir Libert, Schwartz et Marnegrave, les trois joueurs carolos formés dans la cité du Doudou.

Willebroek 70 - 88 Charleroi

willebroek : 28 sur 62 (4x3); 10 lf sur 13; 32 rbs; 8 ass.; 19 fp. Deroover 0, Van Den Broeck (-), CHANNELS 7-8, DONKOR 7-6, WILLIAMS 4-5, Chada 0-9, Oveneke 0, Beaujean (-), HENRY 7-0, Iliaens (-), François 0-2, BADJI 5-10.

charleroi : 30 sur 60 (11x3); 17 lf sur 20; 28 rbs; 7 ass.; 17 fp. Libert 7-9, Fusek 4-4, IAROCHEVITCH 6-6, Lambot 0-1, MARNEGRAVE 0, Harris 8-2, RICHARDSON 11-5, Gaudoux 7-0, SHEPHERD 0-2, Kemp 3-2, Schwartz 0-7, RADENOVIC 0-4.

quarts : 17-21, 13-25, 16-24, 24-18.





Limburg sur sa lancée

Mal entrés dans la partie, les Renards ont joué au yo-yo pendant 40 minutes.

Bryan Lynch, le coach limbourgeois, a beau recourir régulièrement à cette astuce tactique, il fallait l’oser, aborder ce déplacement à la mons.arena sans meneur spécifique et avec Van Wijn (2,06 m) en défense sur Lionel Bosco (1,75 m). Un stratagème qui ne tardait pourtant pas à porter ses fruits en étouffant le meneur montois et surtout en provoquant de nombreuses pertes de balles locales (pas moins de 6 dans les 10 minutes initiales). À ce petit jeu, les Limbourgeois se régalaient et après 8-10, plaçaient un 9-0 bien tassé qui leur permettaient de s’envoler à 14-25 à l’issue du premier quart.

Les visiteurs poussaient même leur avantage à 14-30 dans ce qui semblait bien parti pour être un long cavalier seul. Mais voilà, Delas payait d’exemple pour arrêter l’hémorragie tandis que la défense locale, bien naïve jusque-là, reprenait plus d’assurance après que les Limbourgeois se sont mis à compliquer leur jeu. Les Renards parvenaient à limiter l’écart à 33-41 au repos.

Si les Hennuyers pensaient pouvoir combler le trou dès la reprise, Jérime Anderson douchait vite cet espoir de deux triples pour relancer Limburg à 37-52 avant de prendre une quatrième pénalité qui allait peser lourd. Mons en profitait immédiatement pour remettre le nez à la fenêtre (47-54) avant que Demps, d’un triple au buzzer en fin de 3e quart, ne sonne la charge pour ramener les Montois à 58-61 et 61-64. Mais les Limbourgeois avaient de la ressource. En dépit de la sortie définitive de leur maître à jouer, ils géraient parfaitement leur fin de partie pour s’imposer sans discussion et confirmer leur redressement.

Mons 82 - 91 Limburg

mons : 27 sur 55 (12x3); 16 lf sur 23; 30 rbs, 17 fp.

Delas 8-0, Gaudy (-), CAGE 4-9, Demps 1-13, Arifi (-), BOSCO 4-0, Gorgemans 2-1, Van Caeneghem 5-5, LASISI 2-3, OLAH 5-8, MANN 2-10.

limburg : 33 sur 62 (13x3); 12 lf sur 15; 29 rbs, 22 fp.

MUKUBU 2-10, Miltenburg (-), Lemaire 0-3, Simons 5-9, Jansen 7-0, VANWIJN 2-2, TUTTLE 7-6, SWING 3-9, Anderson 4-6, Desiron 7-2, Proesmans (-), LODWICK 4-3.

arbitreS: MM. Geller, Vanlooy, Fels.

quarts : 14-25, 19-16, 19-20, 30-30.