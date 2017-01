On se demandait quel visage allait pouvoir montrer le Spirou, qui a dû acter les départs de Bowman et de Tumba en l’espace d’une semaine, sur le parquet du leader ostendais. Et il est certain que leur absence s’est déjà fait ressentir pour des Carolos incapables de bousculer leur adversaire.

L’efficacité de Bowman manquait tout autant que les rebonds de Tumba. Deux secteurs dans lesquels les visiteurs ont été largement dominés. Boukichou, meilleur joueur de la rencontre, et Katic se sont régalés dans le combat des grands face au duo Kemp-Fusek, beaucoup trop tendre. Ajoutez à cela le manque de rythme d’Iarochevitch et de Richardson, à peine revenus de blessure, et vous obtenez une équipe sambrienne qui a fini par prendre l’eau et quelque peu sur les rotules suite aussi à son déplacement européen dans la semaine.

Il est clair que le Spirou ne devra pas tarder à engager du renfort sous peine de voir le secteur intérieur se carboniser. Même avec des circonstances atténuantes, le noyau carolo risque aussi d’en pâtir sur le plan mental si quelques mauvais résultats devaient s’enchaîner. Les hommes de Fulvio Bastianini ont eu beau s’accrocher tant qu’ils pouvaient, mais les ressources n’y étaient plus. Face à une équipe comme Ostende, cela se paie très cher. Dans cette configuration en tout cas, le Spirou n’apparaît plus comme un vrai candidat au top. Et si on ne doute pas qu’un transfert ne tardera pas à débarquer, il faudra encore prendre le temps de retrouver l’équilibre collectif que le Spirou semblait avoir trouvé avant de connaître de nouveaux contretemps.

Dans le camp ostendais, l’enchaînement des matches ne semble, en revanche, pas avoir d’effets néfastes et c’est avec autorité que le BCO se place désormais comme seul leader de la compétition.

Ostende 86 - 58 Charleroi

Ostende : 30 sur 54 (6x3); 20 lf sur 24; 37 rbs; 20 ass; 21 fp.

DJORDJEVIC 4, KATIC 8, GILLET 7, SALUMU 10, Kesteloot 7, Newbill 10, Keselj 10, Mwema 5, Boukichou 14, Kuridza 6, Walden 5.

Charleroi : 18 sur 59 (10x3); 12 lf sur 19; 23 rbs; 13 ass; 22 fp.

KEMP 4, MARNEGRAVE 7, IAROCHEVITCH 10, SCHWARTZ 2, SHEPHERD 10, Libert 11, Gaudoux 2, Fusek 6, Harris 3, Richardson 3.

Arbitres : MM. Denis, Vanlooy et Deblieck.

Quarts : 17-9, 29-20, 19-22, 21-7.





Rien ne sert de courir, il faut partir à point !

Mauvaise opération pour les Principautaires qui voient leur adversaire filer au classement

En menant 5-20 après 8 minutes de jeu (les Kangoeroes n’avaient alors empoché qu’un seul panier de plein jeu), BetFirst Liège pensait sans doute avoir fait le plus difficile dans ce match de la plus haute importance que les deux équipes avaient abordé à cent à l’heure.

C’était oublier un peu vite qu’à la réussite maximum des visiteurs avait répondu la totale maladresse (4/18 après 10 minutes) des Anversois qui, jusque-là, n’avaient pas encore pu compter sur l’abattage de Terry Deroover, malade en semaine.

Le réveil des Kangoeroes coïncidait avec son entrée et la soudaine montée en température de Channels, jusque-là assez effacé. Avec une défense bien plus efficace et leur maître à jouer désormais chaud, les Anversois retrouvaient des couleurs et se mettaient en devoir de combler leur retard à toute allure pour se rapprocher à 39-42 au repos alors que Fields comptait déjà trois fautes.

On sentait les Liégeois en difficulté et cette tendance se confirmait dès la reprise, toujours par Channels mais aussi Chada qui permettaient aux Kangoeroes d’égaliser à 43 (23e) avant de sauter en tête à 52-45.

Bien limité par la paire Badji-Henry, Fields perdait de sa lucidité tandis que Sweetney était exclu pour une seconde faute volontaire. Voilà qui n’arrangeait pas les affaires des Principautaires, menés 57-53 à l’issue du 3e quart . Courageusement, ils s’accrochaient tout au long du dernier acte (61-60, 68-67) avant de flancher dans les deux dernières minutes.

Willebroek 82 - 75 Liège

Willebroek : 29 sur 69 (7x3); 17 lf sur 22; 37 rbs, 20 fp. Deroover 0-0, Van Den Broeck (-), CHANNELS 11-11, DONKOR 3-10, Williams 5-3, CHADA 6-7, Oveneke 4-3, Beaujean 0-0, HENRY 9-5, Iliaens 0-0, François 0-0, BADJI 1-4.

Liège : 27 sur 57 (9x3); 12 lf sur 21; 32 rbs; 24 fp; joueur sorti : Sweetney (2V). Kaluanga (-), Huff 5-9, SWEETNEY 8-1, SIMPSON 7-5, Hazard 3-2, GIANCATERINO 5-8, Hertay 2-0, Kamen 0-0, FIELDS 12-5, PENNINCK 0-3, Henrard (-), Colbert 0-0.

Arbitres : MM. Vanhoye, Geller, Fels.

Quarts : 11-24, 28-18, 18-11, 25-22.





Setty crucifie les Bruxellois au buzzer !

Les Bruxellois ont mené pendant 40 minutes avant de voir la victoire leur filer sous le nez

Comment jouer avec son bonheur ? Alors qu’il avait tout en main pour vivre une soirée tranquille, le Brussels a vu Louvain le doubler… sur le buzzer. Les locaux n’ont mené qu’une seule fois dans la rencontre… au buzzer !

Entraîné par le basket peu académique fait de tirs forcés et d’actions individuelles de Louvain, les Bruxellois oubliaient leur basket structuré quelques minutes et voyaient leur viatique de près de 15 points fondre comme neige au soleil au fur et à mesure que l’on se rapprochait de la fin de la rencontre. Et laisser une équipe comme Louvain qui n’a rien à perdre revenir dans le match, c’est clairement une faute professionnelle.

Les shoots forcés finissaient par rentrer et ce qui devait arriver arriva : le Brussels laissait filer une victoire qui lui a tendu les bras pendant 39 minutes et 59 secondes ! Une déconvenue qui, à coup sûr, va faire très mal au moral des Bruxellois qui avaient pourtant tout en main. Et à en voir les mines déconfites des joueurs au moment de rentrer au vestiaire, ce revers, ils ne sont pas près de l’oublier.

L’absence du capitaine, Guy Muya (blessé au pied et out pendant 3-4 semaines) a certainement pesé dans la balance, mais elle n’explique pas cette défaite incroyable au buzzer !

Louvain 80 - 78 Brussels

Louvain : 27 sur 60 (15x3); 11 lf sur 14; 36 rbs; 14 ass.; 19 fp. Goetgeluck 0-3, Vanthournout (-), BOGAERTS 0-0, STEINDL 3-6, DELALIEUX 10-5, MILLER-MCINTYRE 6-8, Cotton 0-0, Sissoko (-), Billbury 2-0, SAMHAN 10-12, Setty 0-8, Bako 5-2.

Brussels : 26 sur 55 (9x3); 17 lf sur 21; 27 rbs; 16 ass.; 13 fp. Loubry 2-6, DOWE 7-9, N. Foerts (-), LICHODZIJEWSKI 5-3, DEPUYDT 8-6, PECIUKEVICIUS 6-0, Ubel 4-4, J. Foerts (-), Bray 3-0, SIMMONS 11-4, Chapelle (-).

Arbitres : MM. Jacobs, Beck et Di Paolo.

Quarts : 22-32, 14-14, 15-17, 29-15.





Mention satisfaisante

Les Okapis étaient trop déforcés pour espérer peser sur le cours du débat

Sans Barrueta et désormais sans Vernon Taylor (6 à 12 semaines d’absence pour une fracture au pied encourue en demi-finale de Coupe face à Limburg), Alost a sans doute manqué de rotations pour peser davantage dans le débat.

Après un premier quart poussif, les Montois n’ont eu besoin que de dix minutes pour prendre leurs distances. Si Bosco (fêté avant la rencontre pour sa récente paternité) a, comme à l’accoutumée, montré la voie en dictant le tempo, Mons-Hainaut a également pu compter sur l’apport bienvenu de son banc. Tant Demps (2x3) que les intérieurs belges Gorgemans et Van Caeneghem tireront leur épingle du jeu pour provoquer la première cassure dans la rencontre. Ce quatuor sera à la base du 14-0 infligé en un peu plus de trois minutes à des Flandriens amorphes, à l’image de Tofi : 38-21 (15e).

Les hommes de Defraigne commettront alors l’erreur de ne pas tuer le suspense avant le retour aux vestiaires. Plus concernés après le discours de Steve Ibens, les Alostois se donnaient des raisons d’espérer. Le métronome Troisfontaines emmenait dans son sillage Geukens et Tofi. C’était à présent autour des Flandriens de semer le doute dans les esprits borains après un 0-11 bien nourri (48-42; 26e). Pas rassurés à 61-55 (33e), les Montois miseront alors sur Bosco et Mann (2x3) pour retrouver le chemin du panier (et celui du succès après le revers inattendu à Louvain) : 79-70.

Mons 79 - 70 Alost

Mons : 25 sur 64 (10x3); 19 lf sur 20; 33 rbs; 7 ass.; 19 fp. Delas 0-2, Buysse (-), Sainsbury (-), CAGE 0-5, Demps 8-4, Mortant (-), BOSCO 6-7, Gorgemans 6-7, Van Caeneghem 5-0, LASISI 8-0, OLAH 4-1, MANN 5-11.

Alost : 27 sur 54 (5x3); 11 lf sur 20; 38 rbs; 8 ass.; 23 fp. AMIS 2-2, Benzouien (-), TOFI 2-15, Taylor 4-2, EL KHOUNCHAR 2-4, TROISFONTAINES 10-8, GEUKENS 3-10, De Thaey 2-0, Janssens (-), Landis -, Blair 4-0.

Arbitres : MM. Krehic, Sempels, Renaville.

Quarts : 15-13, 28-16, 16-19, 20-22.