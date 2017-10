En s’inclinant face aux Kangoeroes, Liège Basket n’a pas réussi la passe de trois. Au contraire, ils se sont fait prendre à leur propre jeu par un adversaire déroulant un basket agréable avec de hauts pourcentages de réussite.

Si les visiteurs étaient arrivés au Country Hall moins de 45 minutes avant la chandelle, cela ne les empêchait pas de mettre d’emblée beaucoup d’intensité dans leur défense. De quoi provoquer d’emblée trois pertes de balle immédiatement sanctionnées. C’est Milos Bojovic qui le premier réagissait, permettant ainsi à Liège d’arrêter l’hémorragie et de se rapprocher à 9-11. De deux triples, Randy Oveneke relançait des Kangoeroes qui avaient clairement l’initiative. Mais cette équipe liégeoise, on l’a vu, a des ressources et si elle était menée un instant 14-24, elle se rapprochait à 24-26 (après 21-26 à l’issue du premier acte).

C’est que Milos Bojovic avait entre-temps pris les choses en main. Faisant feu de tout bois, le Serbe inscrivait 16 points d’affilée tout au long d’un second quart dans lequel il tenait les siens à bout de bras. Avec un bonheur certain puisque les Liégeois tenaient l’égalité jusqu’à 40-40 avant d’à nouveau concéder l’une ou l’autre perte de balle vite transformée. Après 40-46 au repos, les Mosans repartaient à la poursuite de ces bondissants marsupiaux. Mais si leur adresse à distance (notamment un 3/3 de Larson au-delà des 6m75) leur permettait de rester en embuscade (56-59), elle ne parvenait pas à gommer les trop nombreuses erreurs défensives commises par les Principautaires qui concédaient à nouveau 8 longueurs de retard en fin du troisième quart (30e : 61-69).

Comme trop souvent, le dernier acte tournait à la confusion des Principautaires qui encaissaient 33 unités sur les dix dernières minutes. Qu’espérer dans ces conditions ?





FICHE DU MATCH:

Liège 83 - 102 Willebroek

Liège : 31 sur 71 (11x3); 10 lf sur 11; 28 Rbds, 13 Ast, 12 fp.

Deroover 0-7, HARRIS 5-5, MONTGOMERY 2-2, Phuta -, HAZARD 4-2, Leclercq -, Cebasek 0-8, LARSON 8-15, L’Hoest 0-0, Penninck 0-0, BOJOVIC 21-4.

Willebroek : 41 sur 60 (11x3); 9 lf sur 10; 32 Rbds, 25 Ast, 16 fp.

CHEATHAM 5-13, Van Den Broeck -, El Khounchar 0-0, OVENEKE 6-8, VRANES 11-6, Bogaerts -, Moris -, Badji 6-8, McNEAILL 7-13, Creppy 0-4, SAPP 11-4.

Arbitres : MM. Geller, Sempels, Vanderheyden.

Quarts : 21-26, 19-20, 21-23, 22-33.