Le joueur du week-end: Alex Libert

Samedi soir, le Spirou s'est imposé, dans la difficulté (76-84) à Willebroek après s'être facilement imposé mercredi contre ces mêmes Kangoeroes. Et si les protégés de Brian Lynch ne sont pas repartis de leur déplacement avec une défaite, ils le doivent en très grande partie à leur capitaine: Alex Libert. Certainement l'un des joueurs les plus réguliers dans le camp carolo depuis le début de la saison, le meneur s'est offert 32 points samedi soir. Une prestation XXL qui s'est dessinée au retour des vestiaires, moment choisi par Alex Libert pour planter 19 points... en 9 minutes en faisant par la même occasion admirer l'étendue de ses capacités.





Le match du week-end: Brussels-Alost

Pour le Brussels, ce vendredi, c'était le match de l'année. Non pas parce que les Bruxellois affrontaient Alost mais bien car c'était LE match événement avec le Wilink Game. Devant plus de 6.000 personnes, les protégés de Laurent Monier ont parfaitement résisté aux Alostois pour s'offrir une victoire méritée (73-64) qui s'est dessinée en première mi-temps. Vingt excellentes premières minutes qui leur ont permis de rejoindre les vestiaires sur la marque de 42-24. Le coup de force des Oignons, emmenés par un bon Olivier Troisfontaines, ne remettait pas en cause ce succès bruxellois, le troisième consécutif dans le cadre de son Wilink Game qui s'est déroulé au Palais 12.





Le chiffre du week-end: 4

En déplacement à la côte, les Liégeois ont fait bien mieux que de résister à l'ogre ostendais. Les joueurs de Laurent Constantiello ont poussé le BCO dans ses derniers retranchements. Malheureusement pour les visiteurs, un passage à vide de quatre minutes leur a été fatal. Quatre minutes d'une incroyable tempête qui voyait les Ostendais planter un... 20-0! Un coup de massue pour les Principautaires (87-72) qui ont donc résisté jusqu'à la 29e minute.



La phrase du week-end

"Donnez moi le palmarès d'une formation comme Louvain? Ils ont gagné combien de fois le championnat? Vous avez vu leur salle? Le Brussels a été en finale des playoffs l'année passée. C'est un club du top qui grandit. Vendredi, il y avait du monde et du spectacle. Ils méritent une nouvelle salle." Après le Wilink Game, Jean-Marc Jaumin, l'entraîneur d'Alost, a ajouté un peu d'eau au moulin du Brussels qui tente encore d'enfin obtenir cette nouvelle salle tant attendue.



Le commentaire du week-end

Le commentaire de Benoit Peeters: "En remplissant une nouvelle fois le Palais 12 (6.000 personnes), le Brussels a encore démontré son attractivité et ceci malgré des résultats compliqués cette saison. Le dernier finaliste des playoffs est certes rentré dans le rang sportivement parlant, il rassemble encore quand une grande occasion se présente. Une belle soirée pour les Bruxellois qui en ont profité pour aligner un deuxième succès consécutif face à des formations du top 4. Comme si l’annonce du retour aux affaires de Serge Crevecoeur avait déjà installé un nouveau vent favorable. Et celui-ci a soufflé fort vendredi au pied de l’Atomium. Rappelant au passage que le Brussels mérite une salle digne de son potentiel."





Les résultats du week-end

Brussels - Alost: 73-64

Ostende - Liège: 87-72

Mons - Limburg: 87-83

Willebroek - Charleroi: 76-84





Le classement

1) Ostende (25-3)

2) Charleroi (19-9)

3) Anvers (19-8)

4) Alost (18-10)

5) Mons 14-14)

6) Limburg (13-15)

7) Willebroek (11-17)

8) Brussels (9-19)

9) Liège (6-22)

10) Louvain (5-22)





Le programme

Louvain - Anvers (Mardi 20h30)

Louvain - Alost (Vendredi à 20h30)

Limburg - Willebroek (Vendredi à 20h30)

Ostende - Brussels (Vendredi à 20h30)

Liège - Charleroi (Vendredi à 20h30)

Mons - Anvers (Vendredi à 20h30)





Willebroek - Limburg (Samedi 20h30)

Anvers - Mons (Dimanche à 15h)

Alost - Louvain (Dimanche à 15h)

Brussles - Ostende (Dimanche à 15h)

Charleroi - Liège (Dimanche à 15h)