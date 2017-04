Découvrez tous les résultats basket des rencontres de ce vendredi soir.





Liège 76 - 83 Mons

Les Princpautaires ont laissé filé un avantage de 16 points au repos.

Cela fait deux tours complets de championnat, et la dernière visite des Renards au Country-Hall, que Liège n’avait plus savouré le goût délicieux de la victoire. Il s’en est fallu de peu finalement, d’un peu plus de maîtrise sous la pression, pour que Sacha Massot puisse fêter un premier succès

Pour ce match, les Principautaires avaient troqué leur habituel maillot rouge plus les couleurs plus contrastées (de bleu) du FC Liégeois qui fête ses 125 ans. Devant une salle très bien garnie (et 490 VIP) on comprenait d’emblée que pour les "Sang et Marine" d’un soir, il n’était pas question de rendre les armes sans combattre.

Un Sweetney chaud comme la braise payait d’emblée d’exemple pour lancer les Mosans à 13-8 et 22-18 à l’issue du premier acte. Animée jusque là par Demps et Mann, la réplique des Renards faiblissait alors quelque peu face à des Liégeois sans doute transcendés par leurs nouvelles couleurs. C’est que Fields et Simpson avaient pris le relais à la réalisation alors que pour une fois, la défense locale faisait preuve d’une belle intransigeance. De quoi creuser un premier écart à 26-20, écart qui allait croitre et prospérer jusqu’à 16 unités au repos (48-32) après un dernier panier acrobatique de Simpson.

C’est avec un autre visage , celui d’une hargne défensive retrouvée, que les Renards entreprenaient de résorber leur retard dès la reprise. Forçant 8 pertes de balle locales dans le troisième quart-temps, ils se rapprochaient déjà à 60-53 (30e). C’est que Demps et Green profitaient de la fébrilité locale face à la pression pour enfoncer le clou. C’est ce même Demps (33 pts à 13/22) qui rendait l’avantage à des Montois qui n’en demandaient pas tant pour remporter un cinquième succès d’affilée.

Fiche du match:

Liège : 29 sur 52 (7x3); 11 lf sur 16; 27 Rbds, 18 fp.

Kaluanga -, Nzisabira -, SWEETNEY 15-2, Simpson 10-2, Hazard 0-7, GIANCATERINO 5-0, HERTAY 3-5, Kamen 2-6, FIELDS 9-4, PENNINCK 2-0, Moris 2-2.

Mons : 31 sur 66 (12x3); 9 lf sur 13; 32 Rbds, 17 fp.

Green 0-13, Sainsbury 0-0, CAGE 3-1, DEMPS 12-21, Houdart -, Mortant -, Bosco 2-6, Gorgemans 2-2, Van Caeneghem -, LASISI 0-3, OLAH 5-2, MANN 8-3.

Arbitres : MM. Van Den Broeck, De Muynck, Di Paolo.

Quarts : 24-20, 24-12, 12-21, 16-30





Charleroi 89 - 82 Louvain

Les hommes de Pascal Angillis enchaînent un quatrième succès au Spiroudôme.

Deux jours après avoir mis au tapis le second (Anvers), les Carolos ont retourné le classement pour cette fois-ci prendre le meilleur de l’avant-dernier. Même s’il ne s’agissait certainement pas de l’affiche de la saison, Charleroi a eu le mérite de montrer un jeu collectif bien rodé qui augmente encore un peu la dose de confiance en vue des playoffs.

Le Spirou pouvait dès le début de rencontre compter sur un Radenovic en réussite qui inscrivait la moitié des points (11) de son équipe dans les dix premières minutes. Mais en face, les Louvanistes se montraient accrocheurs et profitaient d’un bon Steindl depuis la ligne des 3 points pour faire la course en tête (12e : 26-28).

Les joueurs de Pascal Angillis profitaient ensuite de nombreuses fautes provoquées grâce à une défense adverse complètement dépassée pour faire la différence aux lancers-francs (15/19 en première mi-temps). Le jeu proposé par les Carolos n’était certes pas flamboyant mais suffisant pour rentrer aux vestiaires avec un léger avantage (+3).

Il fallait cependant attendre la fin du 3e acte et quelques accélérations de Schwartz et Marnegrave pour que Charleroi prenne enfin le match en main (19e : 69-55). Le plus dur était fait, les Bears étaient assommés malgré les efforts de Miller-McIntyre et de Steindl. La fin de partie était plus hachée mais Iarochevitch mettait un point d’orgue définitif à ce "petit" succès. Le Spirou reste dans le sillage de la septème place de Mons-Hainaut en attendant le déplacement à Ostende mercredi prochain.

Fiche du match:

Charleroi : 28 sur 59 (6x3); 27 lf sur 36; 32 Rbds; 12 pd; 22 fp.

Libert 2-6, FUSEK 0, Iarochevitch 10-11, Lambot 0-2, MARNEGRAVE 6-9, Harris 0-3, RICHARDSON 7-2, GRANT 6-2, Kemp 2-2, Schwartz 0-2, RADENOVIC 16-1.

Louvain : 26 sur 59 (13x3); 17 lf sur 22; 35 Rbds; 12 pd; 29 fp.

Goetgeluck 5-5, Vanthournout (-), BOGAERTS 2-, STEINDL 17-10, DELALIEUX 5-0, MILLER-MCINTYRE 8-20, Cotton 2-0, Sissoko (-), Ohuaregbe 0, Setty 3-2, BAKO 2-1.

Arbitres : MM. Neeskens, M. Denis, M. Jacobs.

Quarts : 22-26, 25-18, 25-13, 17-25.