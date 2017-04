Lors de la 32e journée de championnat, Limbourg United a réalisé une belle opération en vue des playoffs en écartant Alost (100-73) ce mercredi soir.

En cette fin de phase régulière, les équipes se placent en vue des playoffs. Ce mercredi, c'est Limbourg United qui a fait la bonne affaire grâce à un récital offensif face à Alost. Après un premier quart-temps à l'avantage des Okapis, les Limbourgeois sont montés en puissance au fil de la rencontre pour s'imposer de 27 points. Avec ce résultat, les hommes de Brian Lynch restent sixième (16 succès) mais reviennent à une victoire d'Alost et de Willebroek qui se partagent la quatrième place. Les Anversois ont fait les frais dans la grande réussite du Brussels. Les Bruxellois ont réalisé un véritable carton face aux Kangoeroes (114-74) et confortent leur troisième place (19 victoires).

Pour la huitième place, Mons et Charleroi restent au coude à coude pour éviter d'affronter Ostende au premier tour des playoffs. Mons l'a emporté à Louvain (72-80) pendant que le Spirou réalisait une belle performance face à Anvers (83-78). Les deux équipes comptent le même nombre de victoires (15) à quatre journées de la fin de la phase régulière.

Dans la dernière rencontre de la journée, Ostende n'a pas tremblé en déplacement à Liège (76-89) dans le choc des extrêmes.

La 33e journée débutera vendredi et sera marquée par un choc entre Anvers et le Brussels dimanche après-midi.

L’esprit spirou était de retour

Pascal Angillis l’avait annoncé : il avait besoin de temps pour mettre en place son style de jeu et faire jouer le Spirou comme il l’entendait. Si ces dernières semaines, c’était loin d’être irrésistible, ce mercredi, lors de la réception des Giants d’Anvers, les Carolos ont montré un visage bien plus séduisant. Fini les possessions où le distributeur gardait la balle pendant plus de 15 secondes. L’objectif était clair : faire bouger cette défense anversoise, l’attaquer, trouver des solutions à l’intérieur, mais surtout, prendre les bonnes décisions. Et c’est ce que les joueurs ont fait pendant une grande partie du match.

Mais en face, les Anversois ne sont pas deuxièmes pour rien. Et si les protégés du coach Moors ont été menés pendant la majeure partie de la rencontre, ils ont remis les compteurs à zéro à 3 minutes du buzzer (73-73). Mais quelque chose semblait avoir changé hier soir dans le camp du Spirou. Cette fois, les Sambriens ont gardé la tête haute et n’ont pas flanché. Ils ont répondu à ce retour de dernière minute par une énorme défense pour faire définitivement plier les Giants (83-78).

Le Spirou s’offre là une victoire de prestige mais surtout méritée malgré les absences de Shepherd et Gaudoux, toujours blessés. Les Hennuyers ont eu le match en main pendant près de 35 minutes et se sont trouvé un vrai collectif avec un banc productif (34 points) bien aidé par le retour réussi dans le groupe de Iarochevitch, auteur de 17 unités personnelles. Un succès qui va certainement faire du bien et ramener un peu de sérénité.

Ostende simplement un cran au-dessus !

Au Sart-Tilman, c’est le secteur intérieur des Principautaires qui s’est très vite cassé les dents sur l’imposant Rasko Katic. Deux fautes en deux minutes pour Fields. Deux autres pour sa doublure Kamen, moins d’une minute après : le décor était planté et la raquette liégeoise très vite béante faute de répondant physique.

Avec un Katic qui empilait 14 des 20 premiers points ostendais (à 7/8), l’équation était insoluble pour les Liégeois et les Champions en titre s’envolaient à 10-26 après dix minutes alors que seuls Hertay et Penninck avaient pu répliquer.

Sous l’impulsion de Hazard, les Rouches tentaient de mettre le nez à la fenêtre (21-31), mais le collectif des Champions refermait celle-ci immédiatement (23-43) même si cet épisode avait eu le don de faire perdre à Dario Gjergja la zen attitude affichée jusque-là. Le nouveau 8-0 des Liégeois, juste avant le repos atteint sur le score de 31-43, n’allait certes pas calmer la colère du Croate, d’autant que l’arbitrage incohérent mettait toute le monde à cran.

Et ce ne sont pas les quatre fautes sifflées consécutivement à Katic d’abord, puis Boukichou, en plein 3e acte, qui allaient calmer les choses. Le betFIRST Liège en profitait bien pour revenir à dix longueurs (30e : 53-63), mais les Ostendais géraient leur fin de match avec maîtrise en dépit d’un dernier sursaut local bien contrôlé ainsi que de la nervosité de leur coach.

Encore un succès montois

La vague de confiance sur laquelle les Montois surfent depuis quelques semaines a encore pris un peu d’ampleur sur le parquet de Louvain où ils ont décroché une quatrième victoire consécutive en championnat. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps du côté du SportOase pour que la physionomie de la partie tourne à l’avantage des visiteurs. Alors que Lasisi parvenait parfaitement à maîtriser Miller-McIntyre, la principale arme offensive des Louvanistes, le collectif montois faisait la différence offensivement en plantant notamment un 0-19 ravageur (26-40 au repos).

Le réveil de Miller-McIntyre et des bombardiers locaux allaient faire vivre une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée à la formation hennuyère. Les Bears se rapprochaient jusqu’à 70-72 alors que leur adversaire avait compté jusqu’à 21 unités d’avance. Mais une grosse défense de Green sur la tentative suivante des Louvanistes scellait la victoire montoise. Une de plus, donc…