Programmer une journée complète de championnat au lendemain de Noël, si dans certains pays comme la France, l’Allemagne ou les États-Unis, c’est assez habituel, en Belgique, c’est une grande première. Arthur Goethals, le président de la Ligue, nous explique le choix de cette innovation en EuroMillions League.

Jouer une journée complète le lendemain de Noël, c’est une première en Belgique !

"Nous avions déjà testé la formule l’année passée mais la journée s’était étalée sur une semaine. Cette fois-ci, nous avons été plus sévères avec les équipes en leur expliquant que l’idée était de jouer tous les matches ce lundi 26 décembre."

L’idée est également de préparer l’avenir ?

"Tout à fait. Quand on voit toutes les compétitions européennes avec six équipes belges engagées et l’arrivée l’année prochaine des matches internationaux en cours de saison, il était utile de tester l’expérience d’une journée complète au lendemain de Noël cette année. On fait des essais pour préparer tout le monde, y compris les supporters, car l’année prochaine, on rééditera l’expérience."

D’autant plus que la Belgique ne serait pas le premier pays à jouer un lendemain de fête…

"Quand on regarde autour de nous, que ce soit en France ou en Allemagne, c’est déjà le cas. Sans parler du football en Angleterre bien évidemment. Nous avons voulu suivre le mouvement."

Un mouvement qui a été perçu comment par les clubs ?

"On ne peut pas dire que tout le monde était content. Certains y ont mis beaucoup d’enthousiasme alors que d’autres auraient préféré participer à un tournoi. Willebroek l’avait déjà fait l’année passée et le match avait attiré beaucoup de spectateurs. Pour d’autres, c’était vu comme une obligation."

Néanmoins, tous les clubs ont participé à la thématique .

"Nous avions invité les responsables de club pour organiser la période 14-26 décembre en demandant de créer des événements autour de Noël. C’est une proposition qui a été prise avec beaucoup d’enthousiasme et tous les clubs ont fait quelque chose à l’image d’Ostende qui a prévu une soirée après le match ou Anvers qui a mis sur pied un marché de Noël. Le but était que tous les clubs se mettent ensemble autour de la thématique de Noël et que chacun agisse dans l’intérêt général et pas seulement dans son coin."

Dernière chose : c’est compliqué à organiser ce genre d’événement ?

"Il a fallu deux ans pour le formaliser avec la création d’une thématique de Noël sur nos réseaux sociaux ainsi qu’à travers les différents médias. Personnellement, je me réjouis que cela ait été mis sur pied et nous mesurerons ce lundi soir le succès ou pas de l’événement et ce qu’il y aura lieu d’améliorer à l’avenir."





Break raccourci: Beaucoup de joueurs US ne rentrent pas au pays durant la (trop) courte trêve

Si l’initiative de programmer une journée de championnat le 26 décembre, au lendemain de Noël, a pour but d’attirer du public et exposer la compétition, cela ne fait pas que des heureux parmis les principaux acteurs. La trêve étant raccourcie, beaucoup de joueurs US ont d’ailleurs décidé de ne pas rentrer aux États-Unis où ils n’auraient pu passer que cinq jours maximum auprès de leur famille puisque le championnat reprend ses droits dès le 6 janvier. Dans les rangs de Mons et Charleroi, par exemple, aucun Américain n’a réservé de billet d’avion. "Heureusement, nos joueurs US ont une mentalité exemplaire et acceptent donc assez facilement la situation", confie le manager montois Thierry Wilquin. Fulvio Bastianini, le coach du Spirou, qui sera privé de Shepherd et peut-être Richardson ce soir, n’apprécie pas trop l’idée. "Pourquoi ne pas avoir fait jouer cette journée juste avant le week-end de Noël la semaine passée ? Dans le cas de figure présent, les joueurs ne profitent pas de beaucoup de repos d’autant que nous jouerons déjà sur la scène européenne le 4 janvier." Au Brussels et à Liège, en revanche, presque tous les Américains ont décidé de rentrer au pays quelques jours malgré tout à l’exception de Jeremy Simmons qui ne profitera donc pas de l’aller-retour pris en charge contractuellement par le club de la capitale. Le réveillon, pour lui, se passera donc aussi sur le sol belge.





Donner une identité forte à la compétition

L’idée derrière ce changement, ce n’est pas de priver les basketteurs de vacances ou d’obliger les Américains à rester en Belgique pendant cette période de fête. D’ailleurs, ceux-ci auront une dizaine de jours de congé après ce match du 26 décembre puisque la prochaine journée de championnat est prévue le week-end du 7 janvier. Non, le but est de renforcer l’identité du basket en général (et de la simplifier également pour les supporters) un peu à l’image de ce qui a été fait en coupe de Belgique cette saison. "Il y a trois-quatre ans, on ne savait même plus qui jouait en coupe de Belgique", lance Arthur Goethals, le président de la Ligue. "Avec l’introduction du système de back-to-back, on a un week-end complet consacré à la coupe de Belgique et les gens savent à présent de quoi on parle."

Et pour les demi-finales, le tableau s’annonce encore plus réussi. "Nous avons la garantie que les matches seront télévisés tant en Flandre que du côté francophone du pays. À la fin de ce double week-end, deux équipes seront qualifiées pour la finale et tout le monde sera au courant. Ces changements de calendrier, que ce soit en coupe de Belgique ou en championnat, nous les réalisons pour une meilleure compréhension des compétitions pour tous et surtout pour les supporters", conclut le président de la Ligue. En espérant que le succès populaire sera au rendez-vous et que les acteurs répondront à l’attente sur les terrains…