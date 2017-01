Grâce à une seconde mi-temps remarquable, Anvers a réussi la performance d'infliger leur première défaite aux Turcs de Demir Insaat Buyukcekmece, 86-64, mercredi soir à la Lotto Arena de Deurne, lors du match de la 4e journée du groupe L de la FIBA Europe Cup de basket.

Le marquoir était de 33-42 en faveur de Demir Insaat au repos. Anvers prend la tête de son groupe à deux journée de la fin du 2e tour.

La réaction des Giants après la pause a été remarquable. Les hommes Roel Moors ont dominé le 3e quart 24-9 et le 4e 29-13 pour un bilan de 53-22 dans les 20 dernières minutes. Le colllectif (24 assists contre 12 à leurs adversaires) et les paniers faciles qui en ont résulté (26/44 à 2 points et 19 pts en contre-attaque) ont été déterminants.

Battus 81-67 dans la banlieue d'Istanbul, lors de la 1e journée, les Anversois ont réussi à s'imposer avec un écart supérieur ce qui leur permet de prendre la 1e place du groupe.

Dans l'autre match du groupe, les Slovaques de Prievidza ont été défaits à domicile par les Français de Gravelines 68-79.

Anvers est 1er du groupe avec 3 victoires et 1 défaite, tout comme Demir Insaat. Gravelines et Prievidza partagent la 3e place avec une victoire (3 défaites). Anvers se rendra à Gravelines le mercredi 18 (20h00) lors de la 5e journée.

Les vainqueurs des six groupes et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les 8e de finale en compagnie de huit équipes issues de la Ligue des champions.