Charleroi ne passera pas l'hiver européen. Le Spirou s'est incliné 76-73 sur le terrain des Néerlandais de Groningue mardi soir lors de la 6e et dernière journée du 1er tour de la FIBA Europe Cup de basket (groupe C).

Les Carolos devaient s'imposer pour poursuivre l'aventure. L'écart était de 2 points à la mi-temps (43-41). C'est dans le 3e quart-temps que les Néerlandais, emmenés par Teddy Gipson -meilleur marqueur avec 20 points-, ont creusé l'écart, menant 64-55 à la demi-heure. Les hommes de Bryan Lynch revenaient dans le match et prenaient les commandes au marquoir (67-72 à 2:54 du buzz) mais ne purent gérer leur avantage. Charleroi restait muet en fin de match, alors que Groningue se retrouvait devant avec 2 points d'avance (74-72) à 4 secondes de la fin. Le Spirou héritait alors de deux lancers francs. Mobley n'en réussit qu'un sur deux, laissant filer la victoire côté néerlandais. Dans les rangs carolos, Dario Hunt a été le meilleur artificier avec 15 points. Linthart termine avec 12 points, Hervelle et Mobley avec 11. Charleroi termine 3e du groupe (3 v - 3 d) derrière Groningue et le club turc de Pinar Karsiyaka, qui affrontera Istanbul BBSK mercredi. Les deux premiers de chacun des groupes se qualifient pour le deuxième tour (quatre groupes de quatre), où ils seront rejoints par les clubs reversés de la Ligue des champions.