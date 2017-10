Mons-Hainaut a aisément obtenu son billet pour la phase de poules de la Coupe d'Europe FIBA de basket.

Mercredi, les Renards sont allés s'imposer 66-79 chez les Bulgares de Beroe en match retour du second tour qualificatif. Ils ont ainsi confirmé leur large succès du match aller (88-59), emporté mardi dernier. Les Hennuyers menaient 36-39 à la pause. Le 4e quart a été déterminant. Les hommes de Daniel Goethals, maîtres du rebond pendant le match (33-42), ont gagné la dernière période 13-23. Tre Demps (16 pts, 5 assists), et Juvonte Reddic (16 pts, 7 rbs) ont été les Montois les plus en vue.

Mons-Hainaut rejoint Anvers et le Brussels, éliminés au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et reversés en phase de groupes de la Coupe d'Europe.

Plus tard dans la soirée, Charleroi, vainqueurs 75-92 des Tchèques de Pardubice au match aller, devrait se joindre aux trois autres équipes belges qualifiées pour la suite de la compétition (32 équipes réparties en 8 groupes de 4 dont les deux premiers se hissent au 2e tour.

Vainqueur de Pardubice 88-66, Charleroi est la 4e équipe belge en phase de groupes

Facile vainqueur au match aller en Tchéquie (75-92), il y a huit jours, Charleroi a confirmé sa supériorité face à l'équipe de Pardubice lors de la joute retour du second tour de qualification de la Coupe d'Europe FIBA de basket. Mercredi soir au Spiroudôme, les joueurs de Brian Lynch ont gagné 88-66. Ils ont ainsi obtenu leur billet pour la phase de groupes de la compétition. Les Spirou, qui menaient 47-40 à la pause, ont remporté les quatre périodes (20-14, 27-26, 20-13 et 21-13). Les arrières Jack Gibbs, auteur de 19 points (7/11 aux tirs) et de 3 assists, et Alexandre Libert qui a réussi 15 points et 5 rebonds ont été les Spirou les plus en vue.

En soirée, Mons-Hainaut avait assuré sa qualification en s'imposant à Beroe en Bulgarie (66-79).

Il y aura quatre clubs belges en Coupe d'Europe cette saison. Anvers et le Brussels avaient été éliminés la semaine dernière au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et reversés en phases de groupe de la Coupe d'Europe. Ostende, le champion de Belgique, évolue lui en Ligue des champions.