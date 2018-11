Spirou Charleroi a dominé Istanbul BBSK 92 à 45 (mi-temps: 48-14) pour le compte de la 5e et avant-dernière rencontre de poule en FIBA Europe Cup de basket (m) mercredi au Spiroudôme et conserve une chance de qualifications pour le deuxième tour.

Les Carolos, qui ne pouvaient encore aligner leur nouvelle recrue lituanienne Paulius Sorokas, ont pris un excellent départ pour mener 15 à 0 puis 28-5 à la fin du premier quart temps. Le match à sens unique s'est poursuivit avec une passage à 48-14 à la pause et 69-30 à la demi-heure de jeu. Doriant Marchant et Quincy Ford ont inscrit 12 points chacun mais la palme du meilleur réalisateur est revenue à Matt Mobley avec 18 unités au compteur.

Les hommes de Bryan Lynch poursuivent ainsi sur leur lancée et accrochent un troisième succès dans ce groupe C. Les Stambouliotes encaissent eux un 5e revers et sont éliminés. Spirou Charleroi (8 pts) se rendra mardi (19h30) à Groningen, leader avec 9 points et quatre victoires, pour y jouer sa qualification. Les Néerlandais ont battu Karsiyaka mercredi (89-83). Les Turcs de Pinar sont 2es avec 8 points et jouent contre Istanbul lors de la dernière journée. Les Carolos doivent gagner et compter sur une défaite de Karsiyaka.

Les deux premiers de chacun des groupes se qualifient pour le deuxième tour (quatre groupes de quatre).

Groupe C

Spirou Charleroi - Istanbul BBSK (Tur) 92-45

28-5/20-9/21-16/23-15

Spirou Charleroi: 19/34 à 2 pts, 12/26 à 3pts, 55 rebonds (pour 34 à Istanbul), 20 assists (pour 9 à Istanbul), 14 pertes de balle (pour 11 à Istanbul), 17 fautes (pour 22 à Istanbul). Demirtas 9 (1x3), Fogang 1, Marchant 12 (1x3, 7 rbds), Marnegrave 2, Penninck 5 (1x3), Ford 12 (1x3, 7 rbds), Hammonds, Hervelle 8 (2x3, 7 rebonds), Hunt 11 (7 rbds), Libert 6 (1x3), Linhart 8 (2x3), Mobley 18 (3x3)