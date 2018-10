Le Spirou Charleroi s'est imposé dans la salle du club turc d'Istanbul BBSK 62-80 (14-22, 37-45 à la mi-temps, 54-65) mercredi en début de soirée à l'issue du 2e de ses six matchs dans le groupe C de la FIBA Europe Cup de basketball. Au classement, Charleroi prend provisoirement la tête avec 3 points. En soirée, l'autre match du groupe opposera les Turcs de Pinar Karsiyaka Izmir aux Néerlandais de Groningue. Les deux équipes ont gagné leur premier match.

Beaucoup plus adroits (52% à 2 pts et 36% à 3 pts contre 46 et 4 (1 tir réussi sur 23) pour les Stambouliotes), les joueurs de Brian Lynch ont d'emblée imposé leurs vues notamment en contres. Matt Mobley (16 pts, 4 reb, 3 ast) et Nate Linhart (18 pts, 4 reb, 4 stl) ont été les 'Spirou' les plus en vue.

Charleroi s'était incliné il y a une semaine au Spiroudôme 77-86 face à Pinar Karsiyaka dans son premier match. Les Carolos accueilleront Groningue dans son 3e match le mercredi 31 octobre (18h00).

Les deux premiers des huit groupes se qualifient pour le 2e tour.