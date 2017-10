Basket Le Brussels a bien réagi après sa défaite européenne mais s’incline (encore) sur le fil !

Un point contre Charleroi, deux points contre Anvers et quatre points contre Alost, certes, le Brussels compte trois défaites au compteur mais à chaque fois, les protégés de Laurent Monier sont passés à deux doigts de la victoire. Hier soir, si le Brussels s’est encore une fois incliné sur le fil (71-75), c’est son manque de constance pendant quarante minutes qui lui coûte cette victoire.

Car oui, la réaction tant attendue après le non-match de mardi en Coupe d’Europe a bien eu lieu sur le terrain. Dès le début de la rencontre, les Bruxellois mettaient énormément d’intensité des deux côtés du terrain et le duo Simmons-Harrell faisait des dégâts dans la défense des Okapis (7-2 et 15-4). Un petit peu plus distraits, les locaux oubliaient de défendre à quelques reprises et permettaient aux visiteurs d’entrer dans leur match (24-18).

À la rue pendant près de 20 minutes, les visiteurs alostois retrouvaient soudainement de la réussite au périmètre et passaient devant pour la première fois du match à la 23e (40-42). La panique gagnait doucement les rangs bruxellois qui perdaient cette fluidité offensive qui leur avait permis de faire la différence (45-53). Dans le dur, le Brussels pouvait compter sur son public pour jouer son rôle de sixième homme (64-66) et le pousser vers un dernier retour. Malheureusement, Tofi (15 points et 10 rebonds) avait pris possession de la raquette et Harrell, qui avait l’occasion d’envoyer les deux équipes en prolongation, manquait son dernier shoot.