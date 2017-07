Les défis sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Si certains peuvent s'avérer dangereux, d'autres sont réalisés pour la bonne cause à l'image du célèbre Ice Bucket Challenge qui consistait à se verser un seau d’eau glacée sur la tête puis à inviter un ou plusieurs amis à reproduire ce geste. Le but de ce défi était à la fois de médiatiser la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée, et de collecter des fonds pour lutter contre cette maladie.Cet été, certains joueurs NBA n'avaient visiblement pas envie de garder leur ballon de basket chez eux et se sont lancés un petit défi.Imaginez la scène: Vous êtes en train de jouer tranquillement avec vos potes devant chez vous et soudain, un superstar NBA débarque, prend la balle, claque un dunk énorme et repart aussi vit en voiture. C'est ce que l'on appelle le "drivebydunkchallenge"!Et le phénomène semble prendre de l'ampleur. Plusieurs joueurs, à l'image d'Anthony Davis (Pelicans), Jaylen Brown (Boston) ou encore De'Aaron Fox (Sacramento) ont relevé le défi, tout comme un certain John Calipari, le célèbre coach américain. Et si LeBron James venait dunker dans votre jardin?