Coup dur pour les Belgian Lions et leur nouveau coach Dario Gjergja. Déjà privés de quelques tauliers (Sam van Rossom, Maxime De Zeeuw ou Kevin Tumba) en vue du match du 13 septembre à Pepinster face au Portugal pour le compte des pré-qualifications à l’Euro 2021, les Lions doivent cette fois entériner le forfait de Jean Salumu, le MVP de la dernière saison et joueur de l’année en titre.

En stage à Tartu en Estonie avec les Lions, l’ancien joueur d’Ostende qu’il a quitté cet été pour le club turc de Sakarya Buyuksehir a dû interrompre sa préparation en proie à des soucis au niveau de ses deux tendons d’Achille. Une blessure contractée lors de la préparation avec son nouveau club et qui résulte d’une surcharge de travail. « J’espérais bien profiter de ma présence avec les Lions et de l’excellente prise en charge du staff médical belge pour me remettre d’aplomb mais nous n’avons pas assez de temps devant nous » explique Salumu. La mort dans l’âme, il quittera le stage des Belges ce mercredi matin pour repartir dans son club poursuivre sa revalidation.

Pendant ce temps, Jacques Stas, le manager sportif, a fait savoir que le staff des Lions se mettrait en quête d’un remplaçant qui sera rappelé le week-end prochain au retour d’Estonie.