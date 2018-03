Basket Le meneur US vient renforcer l’effectif du Spirou pour le Classico (Charleroi - Ostende ve. 20h30)Après l’arrivée de Terrance Henry, les dirigeants carolos ont acté cette semaine celle de Jerime Anderson. Le staff du Spirou Charleroi cherchait non seulement à pallier certaines blessures mais surtout à apporter davantage de qualité en vue des playoffs. Jerime Anderson (ex-Liège, Pepinster, Alost et Limburg) retrouve ainsi Brian Lynch, son coach de la saison dernière à Limburg, qu’il avait quitté pour se tester au championnat mexicain qui vient de se terminer.

Jerime, comment s’est passée cette saison au Mexique avec les Toros de Nuevo Laredo ?

"C’était intéressant. Une très belle expérience. J’ai pu évoluer à un bon niveau personnel et rester en forme. J’ai d’ailleurs terminé meilleur donneur d’assists (7) de la ligue et j’avais une moyenne de 15 points. C’était par contre plus difficile pour l’équipe. Nous avons rapidement été éliminés en playoffs."