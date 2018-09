Que dire après cette démonstration au terme de laquelle les Belgian Cats ont détruit une équipe de France réputée pour sa défense intransigeante, accédant ainsi aux demi-finales du premier Championnat du Monde auquel elles participaient ? "C’est un rêve, demain on joue les Américaines. Je vais me retrouver face à Diana Taurasi qui était mon idole il y a cinq ans dans ma chambre de gamine", résumait Julie Allemand. "Ce sera plus facile d’accrocher une médaille de bronze que d’accéder à la finale", sourit de son côté le coach Mestdagh qui concède pourtant que son staff avait déjà commencé à préparer une vidéo en vue de cette demi-finale que nul n’eut osé imaginer voici seulement dix jours.

Julie Vanloo, qui avait arrêté l’hémorragie en début de quatrième quart, n’en revenait toujours pas : "Quel match on a fait, du très haut niveau. Avec le cœur tout est possible ! Les Françaises étaient perdues, elles ne savaient plus quoi faire. Maintenant, on continue sans pression, on a encore moins à perdre demain contre les USA. C’est du fun pur ! On s’en fout du résultat, on va y aller à fond, sans complexe et puis on verra !"

Julie Allemand gardait de son côté les pieds sur terre : "Les Américaines ne semblent pas irrésistibles cette année. Elles jouent assez lentement. Qui sait si en emballant la partie comme aujourd’hui on n’a pas une petite chance." Ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant ?

Le mot de la fin venait des journalistes français, totalement subjugués : "Cette première période était fantastique. On aurait dit que la Belgique déroulait une partition avec la meneuse qui jouait à volonté sur toute la gamme des options offensives possibles chez ses coéquipières, intérieur, périphérie, tir ou attaque de l’anneau, c’était un régal !"