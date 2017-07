La superstar de la NBA Kevin Durant s'est fait une place dans le Guinness Book des Records. L'ailier des Golden State Warriors a réalisé l'exploit de donner une leçon à 3459 jeunes fans de basket en même temps à New Dehli, en Inde.

Durant, 28 ans, participe actuellement à une campagne de promotion du basket en Asie à l'initiative de la NBA Academy India. En fait, un groupe de jeunes de l'Académie était sur place à New Delhi alors que la majorité était relié par satellite en direct de Bengalore et Chennai (sud de l'Inde), Hyderabad (centre) et Calcuta (est).

Le précédent record -600 enfants- a donc été pulvérisé.

"Partager mon amour pour le basket avec des milliers de garçons et de filles dans toute l'Inde a été une expérience incroyable. Cela a été un honneur de pouvoir entraîner ces jeunes fantastiques et de pouvoir faire partie de cette journée spéciale", a commenté Durant.

La "Reliance Foundation Junior NBA" est une initiative lancée en Inde par la NBA en 2013 avec pour objectif la promotion du basket dans tout le pays. Depuis lors, plus de six millions de jeunes ont été contactés et plus de 5.000 coaches leur ont donné des cours.