Après le départ de Brandon Bowman, le Spirou Charleroi doit faire face à un nouveau coup dur puisque Kevin Tumba vient de se lier avec le club Murcie pour le reste de la saison. Le pivot et international belge de 25 ans (2,06 m) a d'ailleurs déjà rejoint l'Espagne où il pourrait même déjà prendre part au jeu ce week-end face à Baskonia.

« Quand Murcie a contacté mon agent, j'ai été très surpris », confie celui qui avait rejoint le Spirou en 2015 après des passages par Mons et Louvain. « J'ai alors pris le temps de la réflexion afin de peser le pour et le contre et en discuter avec mmes proches. Pour moi et mon évolution, cela me semble être le bon choix, »

Un choix accepté par la direction carolo. « Tout comme moi, la direction a été surprise mais le club a respecté mon choix bien que sportivement le timming n'était pas idéal. À ce sujet, je tiens a remercier le coach pour son soutien. Je veux également dire merci à Jacques Ledure et GabrielJean de me permettre de vivre cette bnouvelle expérience. Mes coéquipiers, eux, m'ont félivité. »

Celui qu'on retrouvera sans doute à l'Euro avec la Belgique l'été prochain s'apprête donc à franchir un nouveau cap. « Pourquoi attendre quand une opportunité comme celle-ci se présente. Je suis fort croyant et je pense que Dieu a permis cela. La pression ne me fait pas peur, Au contraire, elle me stimule. Je suis un compétiteur et affronter des équipes telles que Barcelone et Madrid me motive plus que tout. Un nouveau chapitre s'ouvre dans ma carrière. »