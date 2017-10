Le contrat temporaire du pivot belge à Pau-Orthez a pris fin, mais il suscite de l'intérêt en France et en Italie

Son contrat temporaire à Pau-Lacq-Orthez ayant pris fin, Khalid Boukichou a quitté le club français ce mercredi. Le pivot belge de 25 ans ne figurait déjà plus sur la feuille de match le week-end passé face à l'Asvel puisqu'il a dû laisser sa place au Zimbabwéen Vitalis Chikoko, auteur d'une grosse prestation pour son retour de blessure (17 points, 4 rebonds et 2 contres en 19 minutes). On ne peut en tout les cas pas reprocher grand-chose à Khalid Boukichou lors de son passage dans le Béarn puisqu'en cinq matches sous les couleurs de Pau, il a entretenu une moyenne de 9,4 points et 2,4 rebonds en 19 minutes. Malgré la volonté de Serge Crevecoeur de le conserver dans son noyau, les dirigeants palois ont préféré jouer la carte de la sécurité financière en ne renouvelant pas le contrat du Belge.

Désormais sans club, le joueur de 2,08 m, qui vient de changer deux fois d'agent en moins de trois mois, peut compter sur l'intérêt de plusieurs formations européennes. L'une des pistes mène à Brindisi, actuelle lanterne rouge en Serie A italienne avec quatre défaites en autant de matches. Les dirigeants souhaitent trouver une alternative pour remplacer l'intérieur américain Obinna Oleka qu'ils jugent trop décevant depuis le début de saison.

Ou alors pourquoi ne pas voir Boukichou prolonger son aventure dans l'Hexagone ? Une autre piste possible mènerait vers Cholet, en grosses difficultés dans le bas de tableau en Pro A avec une seule victoire au compteur en six matches. Philippe Hervé, le coach de Cholet, a fait savoir qu'il désirait au minimum un renfort. Le président du club serait d'accord pour faire venir un ou deux nouveaux joueurs. Peut-être que l'un d'eux sera Belge...