Il y a 24 ans, Melbourne, en Australie, voyait la naissance de Kyrie Andrew Irving.

Fils de Drederick (basketteur professionnel pour les Bulleen Boomers), le petit Kyrie a rapidement été plongé dans le monde du ballon orange. Il faut dire qu’avec un parrain de la trempe de Rod Strickland (passé par New York, Portland et Washington), il a été à bonne école au niveau du maniement de ballon.

Passé expert dans le cross-over, ce mouvement qui déstabilise ses adversaires et les cloue sur place, celui que l’on surnomme à présent Uncle Drew (en rapport avec son spot vidéo où il était déguisé en vieillard et ridiculisait des jeunes basketteurs sur des playgrounds américains) a rapidement quitté son Australie natale (à deux ans) pour rejoindre La Mecque du basket-ball : New York. "Là d’où je viens, le un-contre-un est sacré. La foule veut voir des duels. J’ai grandi dans cette culture et cela me sert…" reconnaît le meneur des Cavs.

