C'est une vraie désillusion pour Garlon Green. Celui qui a porté la vareuse de Mons-Hainaut lors de la saison 2016-2017 et 2017-2018 ne fait plus partie de l'effectif des New Orleans Pelicans. Tout comme le meneur Jarrett Jack, l'ailier américain de 27 ans fait les frais de la décision du coach de réduire son noyau à 16 joueurs.

Garlon Green avait paraphé un contrat avec la franchise de la Nouvelle-Orléans le 24 juillet après s'être illustré sous le maillot des Pelicans lors de la Summer League de Las Vegas. Il avait ensuite disputé quatre matchs de pré-saison, totalisant en moyenne 4,0 points et 1,5 rebond.

Dès sa signature, l'ancien Montois savait que sa situation n'était pas confortable. Le Texan a pu évoluer avec Anthony Davis et Jrue Holiday durant deux mois et demi mais en sachant que son contrat n'était que partiellement garanti. Sa place dans l'effectif final pour la saison n'était en effet pas assurée. Le staff n'avait que deux places pour six joueurs.

Désormais libre de tout contrat, Garlon Green pourrait décider de rejoindre une formation de G-League en espérant recevoir une nouvelle chance de jouer en NBA durant la saison. Il pourrait également revenir en Europe.