Il est une époque pas si lointaine où la question rituelle des Ared’jis (le club des supporters de betFIRST Liège) en fin de saison se résumait à deviner dans un rire jaune "qui cette fois va filer à Mons pendant l’été ?"

C’est que quelques années durant, Yves Defraigne et Thierry Wilquin avaient pris l’habitude d’entamer leur marché estival au Sart-Tilman. Dans leur caddy, ont ainsi pris successivement la route du Hainaut rien moins que Justin Cage, Josh Bostic, Guy Muya, Lionel Bosco et Mike Smith avant John Fields, le dernier en date. De quoi constituer un fameux cinq de base dont on se dit qu’il ne déparerait pas pour jouer un trophée.

Une hémorragie qui n’est pourtant pas de nature à ébranler les bonnes relations qui règnent entre les deux clubs wallons et leurs dirigeants respectifs : "Il y a toujours plus riche que soi dans le monde du basket. Il faut savoir l’accepter avec philosophie et être fier de ce rôle de tremplin pour des talents que nous avons mis en évidence", sourit Laurent Costantiello à la veille de retrouver ses amis montois.

"Comment lutter quand Mons est capable de doubler purement et simplement les salaires que nous pouvons offrir ?"

Poser la question c’est y répondre d’autant plus qu’après un an de mise à l’étalage, les Renards n’achètent pas un chat dans un sac ! L’été prochain pourtant, il y a peu de chance, comme la saison dernière, que la grande transhumance reprenne sur l’E42. C’est qu’avec des moyens de plus en plus limités, Liège n’a plus réussi d’aussi belles pioches - "J’aurais pourtant misé trois sous sur Dominic Morrisson", réagit Costantiello - ce qui se traduit également par la situation délicate des Principautaires au classement alors que la compétition approche de sa moitié.

"Ce match est important car c’est à domicile que nous devons d’abord prendre des points, d’autant que notre résultat à Willebroek samedi dernier est une grosse déception. On est le dos au mur, il faut donc réagir", poursuit Costantiello. De quoi inciter le Président Bellefroid à venir booster les troupes lors l’un petit speech avant l’entraînement de mercredi : "Notre problème, c’est l’irrégularité. On ne sait jamais à quoi s’attendre. Il nous faut d’abord être bien concentrés et surtout ne pas se laisser sortir du match par des éléments extérieurs comme ce fut le cas face aux Kangoeroes."





L’exception Fields

Seul joueur à avoir, sans escale intermédiaire, repris l’autoroute de Wallonie en sens inverse, de la mons.arena au Country-Hall, John Fields est l’un des rares échecs de la filière liégeoise de Mons-Hainaut. Blessé au match aller, il ne se met pas de pression particulière à l’idée de recroiser pour la première fois ses anciens coéquipiers : "C’est juste un match comme un autre même si pour nous, dans notre position actuelle, ils sont tous importants. Je n’ai aucun ressenti particulier et certainement pas de comptes à régler. De toute manière, mis à part cette blessure au poignet qui a ruiné ma saison (et posé de gros problème au club montois), je n’ai que de bons souvenirs des Renards. Mons-Hainaut, c’est un club très professionnel et très bien structuré. Les fans sont super de même que les gens de la direction et du staff. Je garde d’excellents souvenirs d’Yves Defraigne et de ses assistants qui m’ont aidé à progresser. Ce sont vraiment de chouettes gars."