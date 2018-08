Le New BC Alsavin Belgrade version 2018-2019 a été présenté ce jeudi soir chez Mazuin, un des sponsors, à Fosses.



Cette saison, ce sont 26 équipes belgradoises qui sont inscrites, dont la D3 nationale, seule représentante namuroise à cet échelon. Une rentrée qui voit aussi l’arrivée d’un nouveau président : Laurent Zintz succède à Eric Tillieux, à la tête du club depuis la saison 2000-2001. Après tous les remerciements d’usage, l’homme fort de Belgrade a appuyé son discours sur un mot d’ordre : la jeunesse. « Nous voulons accueillir de plus en plus de jeunes à Belgrade. Notre but est de les former dans les meilleures conditions. » Les infrastructures doivent absolument être améliorées. « La saison dernière, on s’entrainait avec de l’eau qui fuitait du toit. Nos vestiaires sont déplorables. Ce n’est plus possible de faire des efforts dans la formation de jeunes namurois dans des installations vétustes. De plus, on doit accueillir une D2 nationale en Coupe de Belgique prochainement. Ce n’est pas une bonne image à ce niveau. Les politiques doivent aussi soutenir le club. » En-dessous de la D3 nationale, il y a un écart important avec la P1 hommes. Un écart qui tentera d’être comblé. « L’entièreté des joueurs de P1 s’entraineront une fois par semaine avec la D3 pour les tirer vers le haut. » Laurent Zintz travaillera donc dans la continuité du projet d’Eric Tillieux lancé lors de la fusion du club en 2008.