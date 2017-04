La Pro Basketball League a convoqué la presse dans une annexe du stade Roi Baudoin ce lundi afin de présenter ses plans pour les saisons à venir. Deux réunions avec les présidents de clubs ont acté plusieurs décisions importantes. Arthur Goethals et Wim Van De Keere, le président et le manager général de la ligue, ont livré ces différents axes stratégiques.

‘Home grown players’

À partir de la saison 2018-19, les équipes de D1 seront dans l’obligation d’avoir en permanence sur le terrain un joueur minimum considéré comme home grown (NdlR: au moins 4 ans d’affiliation en Belgique entre 12 et 21 ans). Pour rappel, il est actuellement obligatoire de disposer de 6 joueurs home grown par équipe sur la feuille de match. Les clubs ont cependant demandé que cette nouvelle mesure ne soit pas encore appliquée la saison prochaine afin de pouvoir s’adapter.

La formation reste un point important pour la ligue dans le développement futur de la compétition belge. Elle travaille d’ailleurs sur l’élaboration d’un contrat de formation reprenant une compensation de formation et une analyse externe de la qualité de formationau sein des clubs. Pour mettre ses produits locaux en vitrine, la ligue va lancé un home grown All Star Game dont la première édition aura lieu le 28 décembre 2017.

Format de compétition

Aucune nouvelle sollicitation de licence n’étant parvenue à la ligue, la saison 2017-18 concernera à nouveau 10 clubs. La formule restera la même avec une double-phase de matches en aller-retour suivie des playoffs pour les huit premiers classés au terme de la phase classique. Le seul petit changement concernera la demi-finale des playoffs qui se déroulera au meilleur des trois manches. La finale, elle, restera bien sûr jouée au meilleur des cinq manches.

À partir de la saison prochaine, les qualifications pour les compétitions internationales ne seront plus centralisées durant l’été et obligeront les équipes nationales à se réunir plusieurs fois sur l’année. Ce qui allongera évidemment la saison et nécessitera des adaptations dans le calendrier. La SuperCup ouvrira officiellement la saison le 16/09 alors que le coup d’envoi du championnat sera donné le 23/09. Pour éviter de programmer des matches en mmilieu de semaine, la ligue a décidé d’introduire la formule du back-to-back. Lors des 12 dernières journées de la phase classique, les équipes joueront deux matches par week-end.

4 tickets européens

À partir de la saison 2017-18, l’attribution des tickets européens sera légèrement modifiée. Le champion sera toujours automatiquement qualifié pour la Champions League alors que le 1er de la phase classique prendra part au 1er tour qualificatif de la CL (avec repêchage possible en Fiba Europe Cup). Le finaliste déchu des playoffs sera qualifié pour la Fiba europe Cup tout comme le vainqueur de la Coupe.

Pour l’instant, la Belgique dispose de quatre tickets européens mais d’autres pourraient encore s’ajouter en fonction des formats de compétitions adoptés par la Fiba.