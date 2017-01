La Ligue nord-américaine de basket (NBA) va diffuser pour la première fois dimanche un match de sa saison régulière sur le réseau social Facebook, a-t-elle annoncé samedi.

Le match entre Sacramento et Golden State sera accessible via Facebook Live, mais il sera géo-bloqué pour être seulement visionnable en Inde, par les abonnés indiens de Facebook.

L'équipe des Sacramento Kings appartient à l'homme d'affaires d'origine indienne Vivek Ranadive, qui organise dimanche en marge du match une soirée baptisée Bollywood Night, célébrant la culture indienne.

Sacramento occupe la 9e place de la conférence Ouest, tandis que Golden State, champion en 2015 et vice-champion en 2016, dispose du meilleur bilan du Championnat 2016-17 avec 31 victoires et six défaites.