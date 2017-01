À voir Lionel Bosco gambader en mode démonstration sur le nouveau parquet du Country-Hall, il est clair que ce dernier n’a nul besoin de motivation lorsqu’il revient en terre liégeoise. Est-ce parce qu’il doutait de la réciproque ou en raison de leur situation désormais peu enviable au classement, toujours est-il que le Président Bellefroid s’était fendu mercredi d’une descente dans le vestiaire liégeois pour rappeler à chacun le sens des mots engagement et responsabilité.

Avec un certain succès puisqu’on voyait d’emblée les Principautaires se multiplier au niveau défensif. Cela n’empêchait certes pas les visiteurs de prendre le meilleur départ (deux paniers d’Olah et un contre venu d’ailleurs de Cage sur Fields) mais Liège ne cédait rien. Aux côtés d’un Fields naturellement motivé à l’idée de recroiser ses anciens coéquipiers, les Belges (Penninck mais surtout Hertay transfiguré par rapport à ses récentes sorties) se mettaient en évidence.

Et si Mons bouclait le premier acte avec un léger avantage (18-22), les Rouches haussaient encore leur intensité d’un cran pour prendre cinq longueurs d’avance (34-29) grâce à Colbert lancé dans les pattes du virevoltant Bosco (13 unités déjà au repos). Les Renards réagissaient bien sûr (41-45 par Demps et Mann) mais la défense liégeoise, loin de son irrégularité chronique, ne lâchait décidément rien (47-46 au repos).

Mieux, les Mosans réduisaient leur adversaire au mutisme durant six longues minutes à la reprise. Et en profitaient pour filer à 56-46 (26e) et 67-50 à l’issue du troisième quart-temps. Les Liégeois allaient-ils revivre le même cauchemar qu’à Willebroek six jours plus tôt quand ils avaient galvaudé une avance de 18 ponits ? Pas cette fois, car même s’ils fléchissaient sous la pression visiteuse (71-66), un Sweetney enfin au niveau attendu, mettait BetFIRST Liège définitivement à l’abri pour assurer un cinquième succès cette saison.