Basket Le phénomène de ‘trash-talking’ est bien connu sur les terrains de basket.

Des joueurs s’échangeant quelques mots doux sur le terrain, parfois même le sourire au coin des lèvres, afin de déstabiliser quelque peu leur adversaire psychologiquement; c’est monnaie assez courante en basket-ball. Aux États-Unis, ce qu’on appelle le ‘trash-talking’ est presque ancré dans la nature du jeu. En plus des bagage technique tactique et athlétique, il est aussi utile sur les parquets au plus haut niveau de disposer d’un mental d’acier afin de faire face à ces provocations verbales destinées à déstabiliser. Ce qui n’est évidemment pas donné à tout le monde.