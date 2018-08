Le Basic-FIt Brussels a beau disposer de la plus petite salle au sein de l'élite du basket-ball belge, cela n'empêche pas le club de la capitale d'innover et de miser sur la modernité. En association avec TIMO, le Brussels a lancé son service de ticketing en ligne. Un moyen plus simple et efficace pour les supporters afin de s'octroyer un abonnement pour la nouvelle saison.

Deux principaux changements sont à noter : des places numérotées dans la salle et une carte magnétique permettant l'entrée dans la salle ainsi que le paiement des consommations. De quoi faciliter la vie de tout le monde même s'il faudra s'y habituer. Pour plus d'informations sur les abonnements ou pour réserver votre précieux sésame, cliquez sur le lien suivant : http://www.brusselsbasketball.be/tickets/season-tickets/