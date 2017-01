C’est une nouvelle tuile qui vient s’ajouter à une première partie de saison déjà riche en contretemps divers pour betFIRST Liège : suite à la brutale rupture d’une canalisation d’eau pendant la trêve des confiseurs, le parquet du Country Hall a été exposé à l’eau pendant plusieurs jours sans que personne ne s’en aperçoive. Circonstance aggravante, pour les besoins d’une activité extra-sportive la veille de Noël, le parquet était recouvert d’une protection caoutchouteuse qui a littéralement piégé l’eau au contact du hêtre massif.

Avec, pour résultat immédiat, une surface de jeu totalement gondolée sous les effets d’une humidité de plusieurs jours. Une véritable catastrophe pour le Country Hall (un parquet de ce type peut être estimé à 100, voire 150.000 €, suivant sa surface), mais aussi pour le club, obligé de parer au plus pressé en catastrophe. "C’est lundi, au moment de la reprise des entraînements après la trêve que nous avons découvert le désastre alors que nous attendons 4.000 spectateurs ce vendredi pour l’affrontement avec Ostende…" explique Laurent Costantiello.

Immédiatement, on a dû chercher des solutions dès lors qu’après inspection par un officiel, le terrain est officiellement impraticable. Après avoir écarté le report du match ainsi qu’un déménagement au Petit Country Hall (qui n’a que 1.200 places de capacité), c’est finalement grâce à la solidarité des Antwerp Giants qu’une solution a pu être trouvée. En 36 heures chrono, entre vendredi matin et samedi soir, le parquet de la Lotto Arena a été démonté, transporté à Liège et remonté au Country Hall pour le match face aux Ostendais avant de reprendre illico le chemin de la Métropole pour servir au choc entre Anvers et Charleroi.

Épaté, Laurent Costantiello ne tarissait pas d’éloge quand à la solidarité translinguistique du club anversois. "C’est un merveilleux exemple de confraternité de la part du club, mais aussi de savoir-faire et de réactivité des équipes du SportPaleis auquel appartient le parquet anversois. Une fois le contact pris, il leur a suffi d’une demi-heure pour répondre positivement à l’appel au secours et tout organiser. Une sacrée leçon d’hyper-professionnalisme dont beaucoup pourraient utilement s’inspirer."