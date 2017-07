L’international belge était pourtant devenu la cible prioritaire des Catalans.

C’est une énorme désillusion que vient de vivre Matt Lojeski. À bientôt 32 ans, l’ancien joueur d’Ostende et d’Alost pouvait compter sur l’intérêt du FC Barcelone, l’une des plus grosses écuries européennes, pour compenser le départ de l’Américain Brad Oleson. Mais au moment de passer sa visite médicale à Barcelone prévue avant de signer son contrat, rien ne s’est déroulé comme prévu. Selon les journaux espagnols AS et Marca, le Belge a été déclaré non-apte.Il n’a vraisemblablement pas encore retrouvé toutes ses capacités physiques suite à sa rupture du tendon d’Achille subie en mars dernier.

Matt Lojeski se retrouve désormais sans club puisque son contrat à l’Olympiacos (Grèce) vient de prendre fin. Le Belgian Lion était arrivé en Grèce en provenance d’Ostende lors de la saison 2013-2014. Il s’était rapidement imposé comme un élément majeur de la formation grecque qui a remporté deux titres nationaux et disputé deux finales de l’Euroligue avec Lojeski. Cette saison, il tournait avec une moyenne de 11 points, 3,9 rebonds et 2 passes décisives.

L’international belge devra donc sans doute se remettre totalement de sa blessure avant de pouvoir retrouver un autre club de l’élite européenne. Il pourra cependant compter sur sa présence parmi les 24 pré-sélectionnés pour l’Euro 2017 (qui débute fin août en Turquie) pour soigner complètement sa cheville. Les Belgian Lions s’envoleront ce lundi pour un stage de préparation à Reykjavik, en Islande.