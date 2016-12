Celui qui a mené Castors Braine en finale de l'Eurocoupe de basket féminin en 2015, remplace Philip Mestdagh et redevient le coach principal des Brainoises.

Qui est Ainars Zvirgzdins ?

Le Letton, qui aura 58 ans en mars prochain, est une sommité du coaching.

Avec son pays, il a terminé 4e du championnat d’Europe en 2007, puis 7e du CE en 2009.

Il a aussi fini 9e avec son équipe représentative aux Jeux Olympiques de Pekin (2008).

Vainqueur de l’EuroCup avec le Dynamo Moscou en 2007, il fut finaliste de la même coupe avec les Castors Braine en 2015. A l’aller, les Brainoises l’avaient emporté 64-68 dans l'antre du Villeneuve-D’ascq de Ann Wauters. Le retour se déroulera non plus à la salle André Renauld mais à Charleroi. Devant 6500 personnes, les Castors – sans doute stressées par l’enjeu et peu habituées au Spiroudôme – louperont leur match et perdront 53-73.

Excellent technicien mais rude au contact, il est pour beaucoup dans la progression de Julie Allemand, Kim Mestdagh (la fille de Philip, désormais ex-coach des Castors), Anete Steinberga et Celeste Trahan-Davis. Cette saison-là (2014-15), Zvirgzdins réalisera encore le doublé Coupe-Championnat avec les Castors.

Le Letton s’est engagé pour la fin de saison et pour 2017-18.