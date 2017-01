Les Cleveland Cavaliers ne trottinent plus tranquillement vers les playoffs. Le champion NBA en titre caracolait en tête de la Conférence Est jusqu'à l'entame de l'année 2017.

Depuis, ils viennent de perdre six de leurs huit dernières confrontations, dont trois revers de suite, certes à chaque fois de très peu. Mercredi, les Cavs ont été défaits à domicile par Sacramento 112-116, après prolongation. Les Kings, seulement 10e à l'Ouest avec un bilan négatif (18-27), ont pu compter sur un match trois étoiles de DeMarcus Cousins, tout proche du triple-double (28 pts, 11 rbs, 9 ass). Celui de LeBron James (24 pts, 13 rbs et 11 ass) n'aura pas suffi. Cleveland conserve néanmoins la 1e place à l'Est (30-14). Son dauphin, Toronto (28-18) est encore dans une moins bonne spirale avec un 5e revers consécutif mercredi: 101-99 à Memphis. Le pivot espagnol Marc Gasol s'est trouvé des talents de marqueur. Le Grizzly a signé un record en carrière avec 42 points (14/25 aux tirs dont 5/10 à 3 points).

Boston, 3e de la Conférence (27-18), est reparti du bon pied après une série de trois revers. Ils ont émergé 120-109 face à Houston, un autre outsider, 3e à l'Ouest (34-15), mais qui traverse aussi des temps difficiles avec un bilan de 6 revers en 9 matchs. Le All Star des Rockets James Harden a répondu présent (30 pts, 12 ass, 6 rbs) surtout grâce à ses lancers francs (16/19) après avoir été limité à 6/18 aux tirs. Du coup, c'est Isaiah Thomas (39 pts, 9 ass, 5 rbs), le meneur de Boston, qui a fait pencher la balance en fin de rencontre.

Autre star individuelle, Russell Westbrook n'arrête plus de bouleverser les données statistiques de la NBA. Il a réalisé le 60e triple-double (27 pts, 12 rbs et 10 ass), le 23e en 46 rencontres cette saison. Le record en la matière d'Oscar Robertson (41 triple-double en 1961-62) est dans son viseur.

Sur le plan collectif, Golden State a réaffirmé qu'elle était bien l'équipe à battre cette saison. Les Warriors ont fait parler le talent sur le parquet de Charlotte. Contre des Hornets accrocheurs, Kevin Durant a inscrit 16 de ses 33 points dans le 4e quart et Stephen Curry (28 pts) deux tirs primés en fin de match. Résultat: victoire 103-113 et première place confortée à l'Ouest (39 victoires, 7 défaites).