"La défaite d’Ostende ne fait pas de différence pour nous. On est concentré sur notre rencontre." Avant cet important déplacement à Anvers, Brian Lynch, le coach carolo, avait mis l’accent sur son équipe. Pas question de jouer en fonction des résultats ou de ses adversaires. Cette saison, les Carolos veulent dominer leur sujet en imposant leur style de jeu.

Et ce dimanche, les Sambriens ont été intraitables face à une équipe qui sortait pourtant d’une incroyable prestation en Champions League. Avec un jeu d’équipe particulièrement bien huilé (cinq joueurs ont marqué 13 points ou plus) et une nouvelle domination au rebond (avec 12 prises offensives dont 8 pour le duo Ford-Hunt), ce Spirou était tout simplement trop fort pour les Giants malgré les absences de Katic et Marnegrave.

Pourtant, à la mi-temps , les deux équipes étaient encore au coude à coude malgré une grosse prestation de Dorian Marchant (40-45 à la pause). "On a fait quelques erreurs en attaque et du coup, Charleroi a eu des paniers faciles. On doit être plus dur et meilleur en défense", lançait Hans Vanwijn au moment de rentrer au vestiaire.

Mais après la pause, les Anversois ont subi les foudres d’un Spirou concentré sur son sujet. Collectifs, les Carolos ont livré 20 minutes plus que parfaites pour s’offrir une victoire qui ne souffre aucune contestation (80-95) et l’addition aurait même pu être plus salée (55-81) mais le coach Lynch en a profité pour faire tourner son noyau et donner un peu de temps de jeu aux jeunes.

Ce dimanche, on a vu le style de jeu des Sambriens : rapide et très agressif en défense. On ajoutera également la nouvelle grosse prestation de Matt Mobley en sortie de banc. Le rookie américain termine la rencontre avec 26 points au compteur et quelques paniers importants. Sans aucun doute, côté carolo, on pouvait savourer cette victoire méritée : "On est très satisfait de notre seconde mi-temps. Anvers est un vrai candidat et ils l’ont montré en Champions League. De notre côté, nous avons été sérieux pendant 40 minutes", conclut Axel Hervelle.