Le marquoir affichait 24-1 et les Carolos n’ont jamais relâché la pression



Dire que le Spirou a débuté sur les chapeaux de roues, c’est minimiser l’entame de match des Carolos. Grâce à une excellente défense qui leur permettait de déjà voler sept balles lors des dix premières minutes, les protégés de Brian Lynch offraient un récital offensif alors que les Hollandais de Groningen, pourtant invaincus jusqu’à là en FIBA Europe Cup, ne trouvaient pas le chemin des filets. Résultat : 11-0 et 24-1 ! On peut l’écrire : le match était plié à la fin du premier quart. Les visiteurs devaient d’ailleurs attendre la septième minute pour inscrire leur premier panier de plein jeu via Hammink. Côté Carolo, comme souvent, Mobley montait bien en jeu alors que Marchant et Libert profitaient parfaitement des espaces laissés dans la défense visiteuse pour s’offrir quelques paniers faciles. Sur du velours, les Sambriens ne relâchaient pas leur pression défensive et l’écart restait au-dessus des 20 points après 16 minutes de jeu (40-19). Moment choisi par les Hollandais pour enfin rentrer quelques shoots. Via trois bombes consécutives, Groningen réduisait l’addition et se permettait même de revenir à une grosse dizaine de points au moment de rejoindre les vestiaires (44-32) à la faveur d’un 4-13.

Après la pause, les visiteurs continuaient sur leur lancée et faisaient jeu égal avec les Carolos (48-37). Mais ça, c’était avant que le Spirou ne sonne la fin de la récréation. Les protégés de Brian Lynch resserraient encore leur défense alors qu’en attaque, les bombes pleuvaient sur la tête de pauvres Hollandais sans réaction. Libert, Mobley et même Hervelle allumaient au périmètre et le marquoir prenait des allures de correction (59-39 et 75-44). La fin du match fut une balade pour les Carolos qui s’imposent très (trop) facilement face à une pâle formation hollandaise (92-64). De quoi revenir à hauteur de leurs adversaires au classement et rester en course pour la qualification pour le second tour.

Charleroi : 34 sur 69 (7x3) ; 17 lf sur 21 ; 38 rbs ; 16 ass ; 16 fp.

HUNT 6-7, LIBERT 10-6, Samardzic (-), Hervelle 0-3, Linhart 0-4, Fogang (-), Demirtas 0-2, FORD 8-6, Penninck 0-0, MARCHANT 6-0, Mobley 7-14, HAMMONDS 7-6.

Donar Groningen: 23 sur 70 (8x3); 10 lf sur 13 ; 43 rbs ; 10 ass ; 16 fp.

Sitton 5-0, CUNNINGHAM 6-9, WALL 1-3, GIPSON 3-0, DOURISSEAU 2-5, Hammink 6-9, KOENIS 0-0, Mast -2, Hoeve (-), Callahan 4-4, Pasalic 2-0, Slagter 3-0.

Les quarts: 28-18/16-22/32-14/16-18

Arbitres: MM. Maliszewski (Pol), Manheim (Isr) et Ferevski (Mac)