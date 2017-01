Le Spirou ne devait pas tarder à réagir assez après les départs de Brandon Bowman et de Kevin Tumba. Et si Jacques Ledure nous rappelait encore la semaine passée que "la période actuelle n’est pas la plus propice afin d’effectuer son marché", les dirigeants carolos n’ont pas tardé à activer leurs pistes afin de trouver le renfort idéal dans la raquette.

Arrivé ce mardi en Belgique, l’intérieur serbe Ivan Radenovic (32 ans et 2,09 m) passera des tests médicaux ces mercredi et jeudi. Ce n’est qu’à l’issue de ces examens que le club sambrien prendra sa décision définitive quant à un éventuel transfert. Muni de beaucoup d’expérience, le joueur passé notamment par le CSKA Moscou et l’Etoile Rouge de Belgrade, deux clubs avec lesquels il a joué l’EuroLigue, devrait devenir la nouvelle tour de contrôle du Spirou sous les anneaux.

Également passé par Séville ou encore Donetsk, après avoir réalisé son cursus à l’université américaine d’Arizona, l’international serbe s’est rarement mis en évidence via de grosses performances chiffrées, mais peut constituer un plus pour Charleroi dans la mesure où il a transité par de grands championnats et en prenant part à la Coupe d’Europe chaque année. Inactif depuis le début de saison, le joueur dont le C. V. parle pour lui devra d’abord convaincre son futur employeur sur le plan médical car le Spirou ne peut se permettre aucun risque sur ce plan.

Le Serbe sera donc présent au Spiroudome ce mercredi pour assister au match de ses probables futurs coéquipiers face à Szolnok. Une rencontre dépourvue d’enjeu sportif…