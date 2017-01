Qu’on soit fan de Michael Jordan, Larry Bird, Bill Russell, Magic Johnson ou encore Kobe Bryant et Wilt Chamberlain, en tant qu’amateur de basket, on se doit de tirer son chapeau et de respecter LeBron James !

Adoré par certains, détesté par d’autres, depuis qu’il est arrivé en NBA, il n’a jamais laissé personne indifférent. Alors qu’il n’était même pas encore sorti du collège, ses vidéos faisaient déjà le tour du monde et il était comparé à… Michael Jordan !

Sauf que cette fois-ci, la comparaison avait lieu d’être même si de son propre aveu, "Notre jeu est totalement différent. Il était plus un scoreur que moi et il marquait beaucoup sous l’anneau. De plus, notre physique est complètement différent !"