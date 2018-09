C’est le plus grand exploit de l’histoire du basket féminin belge que viennent de signer les Belgian Cats. Il leur fallait non seulement un succès sur les Championnes d’Europe en titre espagnoles mais aussi une victoire de huit points au moins pour se qualifier directement pour les quarts de finale de ce Mondial 2018 à Tenerife.

Les "Cats" l’ont fait grâce à un panier au buzzer signé Emma Meesseman. D’emblée, les Belges avaient démontré qu’elles n’entendaient pas partir battues. Sous l’impulsion de Julie Allemand mais aussi et surtout d’une Emma Meesseman, soucieuse de racheter sa prestation assez moyenne de l’avant-veille, les "Cats" ont été aux commandes durant pratiquement toute la rencontre sur le parquet espagnol.

Soutenue par une salle comble, l’Espagne ne s’en laissait pas compter mais les Belgian Cats tenaient bon avec toujours l’indispensable Meesseman au four et au moulin. Sentant qu’il y avait un coup à jouer, le coach Mestdagh lançait alors Ann Wauters qu’il pensait d’abord épargner pour le match de barrage de ce mercredi. Et la Belgique continuait à creuser l’écart pour atteindre jusqu’à 17 longueurs. Tout au long de la seconde période, les "Cats" allaient se montrer héroïques face à une équipe espagnole qui, loin de laisser filer, poussait tant et plus sous les encouragements d’une salle déchainée. Elles pliaient quelque peu mais ne rompaient point pour finalement l’emporter au bout du suspense, climatisant la salle de Tenerife à l’exception notoire d’une colonie belge en délire.

Après le bronze à l’Euro, les Belgian Cats nous offrent un autre grand rendez-vous avec cette qualification parmi le top 8 mondial. En sortant première de son groupe, la Belgique pourrait en plus hériter d’un quart de finale plus abordable ce jeudi.