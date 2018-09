Eliminées sans surprise mais la tête haute par les Etats-Unis au terme d’une rencontre dans laquelle elles auront fait jeu égal pendant 25 minutes, les Belgian Cats disputeront ce soir (18h30 – direct sur la Deux) la petite finale du mondial de Tenerife.

Une répétition du scénario qui les avait vues remporter la médaille de bronze l’an dernier à l’Euro de Prague.

Sauf que cette fois, l’adversaire pour cette médaille sera rien moins que l’Espagne, championne d’Europe et vice-championne du Monde en titre et médaillée d’Argent aux jeux de Rio.

Comme on se retrouve ! Mardi soir, à l’occasion de leur dernier match de phase de poule, les Cats avaient remporté un succès historique face à cette même Roja. Succès par 9 pts d’écart via un panier « on the buzzer » qui leur avait valu de ce fait une accession directe aux quarts de finale avant une confrontation victorieuse avec la France.

Ce dimanche, le contexte sera quelque peu différent car l’Espagne, vu son statut de poids lourd mondial, ne peut se permettre de rater une médaille à domicile. Nul doute que les fières espagnoles seront remontées comme des pendules, d’autant qu’il s’agira en même temps de laver devant ce même public canarien l’affront subi mardi.

Seul bémol, la Roja – dont la moyenne d’âge flirte avec les 30 ans – aura-t-elle pleinement récupéré du combat féroce livré hier dans l’autre demi-finale face à une équipe australienne monstrueuse de puissance et emmenée par l’extra-terrestre Liz Cambage (2m03/120 kgs d’ores et déjà assurée du titre de MVP du tounoi).

Il y a donc à nouveau un coup à jouer pour des Cats d’ores et déjà comblées par leur extraordinaire parcours pour une première à ce niveau.