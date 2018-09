La Belgique s'est inclinée 75-77 face au Japon dans son deuxième match de la Coupe du monde de basket féminin, dimanche à Santa Cruz de Tenerife, dans le groupe C. Le score était de 68 partout (mi-temps: 32-35) au terme du temps règlementaire.

Samedi, les Belgian Cats avaient dominé Porto Rico (86-36) pour leurs grands débuts dans la compétition.

La Belgique rencontrera l'Espagne mardi à 21h00 à La Laguna dans la principale salle du championnat du monde. Dimanche soir, les Espagnoles, victorieuses du Japon 84-71 samedi, affronteront Porto Rico.

Le premier de la poule est qualifié pour les quarts de finale. Le 2e et 3e doivent disputer un barrage pour rejoindre ces quarts de finale face au 3e ou 2e du groupe D composé des Etats-Unis, grandissimes favoris une fois de plus, la Chine, la Lettonie et le Sénégal.