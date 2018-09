Un jour pour comprendre, un jour pour réagir !

Toujours privées d’Emma Meesseman et d’Ann Wauters mais récupérant pour l’occasion Antonia Delaere, les Belgian Cats avaient manifestement bien assimilé la séance vidéo de débriefing de leur premier affrontement, la veille, face à cette solide équipe turque. C’est qu’il s’agissait pour les Cats de gommer les scories et de peaufiner les automatismes permettant, à cette seule condition sans doute, de compenser l’absence de leurs deux joueuses majeures.

Contrat rempli donc pour la bande à Philip Mestdagh, au gré d’une très solide prestation mettant en évidence des joueuses (kyara Linskens par exemple) qui auront saisi à pleine main l’occasion de faire le plein de confiance. S’arc-boutant sur une défense débordante d‘énergie les Belges plaçaient un 9-0 d’entrée de jeu. Avec une Julie Allemand virevoltante à la maneuvre (et auteure de trois (!) triples au buzzer au total), les Belges brillaient mais la réaction turque ne se faisait pas attendre.

Le moindre relâchement et les Levantines rappliquaient au galop (16-12). Trois bombes d’affilées de Julie Vanloo relançaient alors la machine. Car désormais, de dominées la veille, les Cats se révélaient dominatrices avec, on l’a dit, une Kiki Linskens qui se sentait pousser des ailes. De quoi mener 43-32 au repos mais surtout continuer le récital après celui-ci.

Le coach turc avait beau tempêter sur tout et n’importe quoi, les Cats ne relâchaient pas leur prise au gré d’une partie très engagée. Car bien sûr, frustrée d’en être réduite à la portion congrue, les cinquièmes du dernier Euro, sortaient joyeusement les coudes désormais. C’est là qu’on se rend compte de la vrais progression des Cats qui, loin de s’en laisser compter, auront dominé de bout en bout cette rencontre pour remporter cette rencontre et faire le plein de confiance avant le retour d’Emma Meesseman et Ann Wauters.