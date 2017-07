Comme jeudi soir, l’équipe nationale n’est pas parvenue à venir à bout de leurs hôtes

En stage en Islande depuis lundi, la Belgique vient de clôturer sa première semaine de préparation en vue de l’Euro qui débute dans un mois à Istanbul, en Turquie. Ces sept jours dans la capitale Reykjavik ont été rythmés par deux rencontres amicales face à l’équipe nationale d’Islande.

Déjà battus jeudi soir (83-76), les Lions n’ont pas fait mieux lors de cette seconde confrontation samedi soir (85-70).

Comme jeudi, les Belges sont mal rentrés dans la rencontre et l’écart était déjà acté à la pause (44-32). Quentin Serron tentait bien de montrer la voie avec ses 16 points (dont 12 en seconde période) mais les Islandais répliquaient à chaque offensive. Après trois quart-temps, le marquoir affichait le même écart qu’au terme des 40 minutes (68-53 puis 85-70). On notera tout de même les dix unités de Lasisi et de Bako.

Mais pas de panique ! Eddy Casteels profitait de ces tests amicaux pour jauger une partie de son effectif. Le sélectionneur national a en effet décidé d’utiliser uniquement une moitié de sa pré-sélection de 24 joueurs. Le but étant de permettre à certains d'entre eux de se mettre en évidence pour rejoindre un groupe définitif de 12 joueurs qui ira à l’Euro.

Parmi ces joueurs presque assurés d’intégrer les douze, on retrouve des pions majeurs comme Maxime De Zeeuw, Matt Lojeski, Jonathan Tabu ou encore Kevin Tumba, Axel Hervelle et Pierre-Antoine Gillet. Plusieurs d’entre eux (Tabu, Hevrelle, De Zeeuw) ne rejoindront d’ailleurs la pré-sélection que durant cette semaine.

Les Belgian Lions rentrent en Belgique ce dimanche pour poursuivre leur préparation à domicile durant quelques jours avant de s’en aller pour un second stage en Allemagne. Pour rappel, les Belges ont été reversés dans le groupe de la mort de l’Euro qui débutera le 31 août (Groupe D : Turquie, Lettonie, Serbie, Russie et Grande-Bretagne)

Islande-Belgique 85-70

Belgique: Lecomte 7, Schwartz 7, Troisfontaines 8, Lasisi 10, Boukichou 7, Serron 16, Kesteloot 2, Bako 10, Vanwijn 3, Gorgemans, Iaorochevitch.

Quarts: 21-17, 23-15, 24-21, 17-17