La presse et les experts étrangers sous le charme.

Quotidien de référence, L’Equipe a titré « Les Bleues coulent face à la Belgique en quarts » Une de ses leaders, Diandra Tchatchouang, n’a pas cherché d’excuse auprès du journal de référence : « On ne pouvait pas faire un pire match. Il fallait être dures, c'était censé être notre point fort face à elles mais on a joué comme des danseuses. Elles nous ont malmené du début à la fin, on a joué complètement à l'envers, sans réaction (…). »

Même sensation du côté du site d’actu www.postup.fr : « Les Bleues sortent donc têtes basses de cette compétition. A l’image de leurs premières rencontres, elles ont fait preuve d’un manque de constance qui cette fois, s’est payé cash face à une très belle équipe belge. » Au micro du même site, la meneuse Olivia Epoupa faisait preuve d’une belle humilité. « On a laissé les Belges s’installer, prendre confiance. On a manqué de rigueur défensive. Elles ont fait ce qu’elles voulaient de nous. Elles ont fait une démonstration de basket en face d’elles, il n’y avait personne (…) »

La FIBA ( http://www.fiba.basketball/fr/womensbasketballworldcup/2018/news/the-ex-players-and-experts-from-mvps-to-alternative-all-star-fives ) a réuni un panel d’experts avant les demi-finales. Le jeu et la symbiose dégagée par les Cats sont appréciés. A la question , ‘ Quelle équipe avez-vous le plus aimé regardé jouer pendant le tournoi ?’, les cinq experts pointent les Cats. La joueuse canadienne Shona Thorburn va plus loin : « La Belgique a produit du superbe basketball. Je ne soulignerai jamais assez son altruisme et la passion que son équipe affiche. Elle a battu les nations classées 2ème et 4ème au classement mondial. Absolument incroyable. Félicitations aux 'Belgian Cats' ! »

L’Anglais Paul Nilsen, spécialiste FIBA des compétitions jeune et féminie, n’y va pas non plus par quatre chemins : « J’ai adoré la Belgique l'an passé à l’EuroBasket et je suis ces joueuses depuis qu'elles ont fait leurs débuts en U16 il y a une décennie. Elles étaient frustrées au niveau senior et maintenant le génie est sorti de sa lampe. L’équipe pratique du très beau basketball. Vraiment très beau. Une poésie en mouvement. C'est une équipe parfaite. »

Grandissimes favoris à la médaille d’or, les Américains ne snoberont aucunement le Petit Poucet de la compétition. Dan Hughes, l’un des assistants du coach Dawn Staley a scouté consciencieusement l’équipe belge : “ D’un bout à l’autre du terrain, elles ont très bien exécuté leurs actions. Elles bougent très bien la balle et défendent en équipe. Les Cats sont impressionnantes… »