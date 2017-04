7e titre en quatre saisons pour Braine

1. Du retard et des blessures à l'allumage

Orphelines d'entrée de Mununga, Grzesinski (ligaments croisés du genou) et Lehtoranta (tendon d'Achille), les Castors embauchent Miljkovic et voient comme prévu l'Américaine Copper débarquer début octobre. Malgré des débuts hésitants, la Rookie de la WNBA justifiera tout au long de la saison les attentes placées en elle. Entre couac sportif (Teilane, Brezinova) et blessures à répétition, le coach Mestdagh tarde à trouver la bonne carburation, lui qui doit parfois entraîner 5 ou 6 joueuses valides. Tandis que Teilane quitte les Castors fin septembre, la Serbo-Monténégrine Bjelica débarque un mois plus tard pour muscler la raquette brainoise. En championnat belge, Braine domine mais ne convainc pas en ne l'emportant que de huit points face à la jeunesse du SKW et passe tout près de la correctionnelle face à la modeste formation de Deerlijk (71-61).

2. Une élimination précoce en Coupe d'Europe

Dans un groupe coriace que les Espagnoles de Gérone domineront, les Castors buttent sur un os germanique nommé Keltern (où joue Mayombo) et sont éliminés en décembre de l'EuroCup avec trois succès et autant de revers au compteur. Finaliste lors de la saison 2014-15, les Castors sont boutés hors de la scène européenne et doivent se consacrer à la Coupe et au championnat nationaux. A la salle André Renauld, les mines sont basses. L'échec est à la mesure de la déception.

3. La passation de pouvoirs

Un peu plus d'un an après l'éviction de Jurgen Van Meerbeeck, Philip Mestdagh subit le même sort à la mi-décembre '16. Sans aucun pouvoir de décision (tout comme le coach anversois) au niveau des choix sportifs (que le manager confie à une seule et unique officine de management), le technicien yprois est donc débarqué. Officiellement, on lui reproche sa rigidité tactique qui a entraîné l'échec en finale de Coupe de Belgique quelques mois plus tôt et l'élimination européenne de la campagne 2016-17. Les décideurs invoquent aussi devant les supporters (et pas la presse) le fait que Mestdagh ne tiendrait plus son vestiaire. Officieusement, il aurait eu le tort de tenter d'attirer des joueuses qui ne sont pas liées à la 'bonne' officine de management.

4. Le retour du magicien letton

Tandis que le contrat de Bjelica n'est pas prolongé fin décembre, Ainars Zvirgzdins est signé dans la foulée de l'éviction de Mestdagh. Son nom fait l'unanimité auprès des supporters des Rongeurs qui se souviennent de la finale de l'EuroCup. Le magicien letton marque directement les esprits à la mi-janvier '17 lors d'un déplacement redouté à SKW. Tout en maintenant Brezinova (qui partira vers d'autres cieux dans la quinzaine) sur le banc, il s'impose avec six joueuses 83-99. Zvirgzdins obtient dans la foulée deux renforts : l'Américano-Russe Tarakchian et la Lettonne Aizsila. Avec un nombre de rotations enfin digne de ce nom et des blessures qui arrêtent de s'abattre comme la foudre sur la maison brabançonne, Zvirgzdins impose sa griffe. Le moindre écart entraîne un rappel immédiat sur le banc. Techniquement, les Brainoises retrouvent de leur superbe et tactiquement, le Letton reste un maître à jouer. Championnat et Coupe inclus, les Castors dépassent à douze reprises les 100 points sous sa houlette. Braine est redevenu une machine à gagner à et à faire le spectacle.

5. La Coupe, les 100 succès et le championnat

A Monceau, devant une belle marée jaune et bleu , les Castors effacent le mauvais souvenir d'une finale de Coupe perdue un an auparavant. Passées de Namur à Braine, Delaere et Miljkovic gagnent le trophée pour la seconde fois d'affilée. Menée par Carpreaux, Waregem ne soutient pas la comparaison avec Braine qui inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès : 67-95 et 72-101. En déplacement à SKW quelques semaines plus tard dans le cadre de la demi-finale des playoffs, Braine s'impose pour la 100ème fois d'affilée. Braine n'a plus connu la défaite en championnat depuis le 17 novembre 2013. Lorgnant vers la compétition française ou évoquant une compétition avec d'autres champions européens, le président Platieau évoque publiquement sa lassitude par rapport au degré de compétitivité de la ligue féminine belge. Il tente - en vain - d'alerter les autorités sportives de la balle orange. Ses filles ne le contredisent pas en l'emportant relativement facilement en finale face à Kangoeroes.

Désireux de redorer son blason européen,le club devrait être à nouveau présent en EuroCup en 2017-18. Aux cinq joueuses de l’effectif actuel (Anderson, Delaere, Grzesinski, Milic et Trahan-Davis) qui ont déjà prolongé s’ajouteront Marjorie Carpreaux (ex-Waregem) et Maxuella Lisowa-Mbaka (bientôt 16 ans, ex-Spirou Monceau). Elle qui a acquis une belle maturité à Braine, Julie Allemand partira à Lyon Basket Féminin, récemment racheté par Tony Parker.