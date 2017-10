Battu lors de leur dernier match, Cleveland s'est bien repris mardi face aux Bulls (119-112) grâce à un impressionnant Lebron James, auteur de 34 points et repositionné en meneur de jeu, les Clippers eux ont continué sur leur lancée face aux Jazz (102-84), invaincus depuis le début de la saison.

Inhabituel. La star des Cavs n'a pas l'habitude d'évoluer en meneur de jeu, mais Lebron James, quatre fois MVP, repositionné par son coach en raison de l'absence de Derrick Rose, n'a pas eu l'air très perturbé. Au contraire. Avec 34 points, il a tenu à bras le corps son équipe, lui évitant une deuxième défaite en quatre matches qui aurait pu faire tâche.

"Depuis que je suis petit j'ai toujours appris à jouer à toutes les positions. (...) Je connais tous les systèmes à tous les postes, donc ça me rend le boulot plus simple parce que je sais où je dois être et ce que doivent faire mes coéquipiers", a-t-il expliqué après la rencontre.

Dwayne Wade, ex partenaire de James à Miami et qui a rejoint les Cavs cette saison, a lui débuté sur le banc à sa demande, pas certain d'être à l'aise en début de rencontre. Au final, il a inscrit 11 points, et Kevin Love 20.

Trois défaites en trois matches pour les Knicks

Le match n'a pas été si simple que le résultat peut le laisser croire, les Cavs ont été longtemps gêné par l'adresse des Bulls avec notamment Justin Holiday (25 pts). Cette équipe, avec trois défaites en trois matches, semble toutefois destinée à ramer toute la saison.

Dans la conférence est, la victoire d'Orlando face aux Nets (125-121) a surtout permis de faire briller Aaron Gordon avec 41 points dans un match très serré, et surtout auteur d'un trois points décisif à trente cinq secondes de la fin du match. Le Français Evan Fournier s'est lui aussi distingué avec 28 points dont 12 inscrits dans les cinq dernières minutes.

Les Clippers persistent eux à signer un très bon début de saison, en signant leur troisième victoire en trois matches. Les coéquipiers de Blake Griffin (22 points) ont débuté doucement le match pour finir en trombe et surpasser le Jazz lors d'un troisième quart temps à sens unique (102-84).

Portland a lui amélioré un record presqu'anecdotique avec sa victoire face a New Orleans (103-93) grâce notamment à CJ Mc Collum et ses 23 points, signant sa 17e victoire d'affilée pour ses premiers matches de la saison à domicile.

Boston a -encore- battu les Knicks chez eux (110-89) avec 23 points de Jaylen Brown. Les saisons se suivent et malheureusement se ressemblent pour les Knicks, avec trois défaites pour leurs trois premiers matches...