Willebroek et le Brussels se retrouvaient au hall De Schalk deux semaines après s’être quittés sur une défaite mais une qualification du Brussels en coupe de Belgique. Cette fois-ci, les locaux n’ont pas tremblé.

Bien aidés par les huit unités de Simmons dans le premier quart-temps, ce sont pourtant les Bruxellois qui prenaient directement les devants en profitant notamment de deux rapides fautes de Badji, contraint à retrouver prématurément le banc. Le secteur intérieur de Willebroek était déplumé et les visiteurs s’en donnaient à cœur joie (10e : 13-21).

Mais la machine anversoise se remettait rapidement en route dès la remontée au jeu du grand Badji. Sa présence athlétique dans la raquette permettait de libérer les ailes, tout profit pour Chada et Channels qui allumaient la défense bruxelloise, avec au passage un splendide alley-oop d’Henry qui soignait le spectacle. Les joueurs de Daniel Goethals effaçaient directement leur retard et clôturaient même la première période avec sept longueurs d’avance (39-32).

Le troisième quart-temps était rythmé par un duel entre Chris Dowe et Terrence Henry. Le premier, bien épaulé par Augustas, utilisait parfaitement sa vitesse et son explosivité pour remettre le Brussels sur les rails tandis que le second alimentait le marquoir de Willebroek de quelques shoots extérieurs (30e : 60-60).

La montée au jeu de Brandon Ubel pour le dernier acte amenait un coup de fouet à toute l’équipe bruxelloise. Présent tant défensivement qu’offensivement, l’Américain changeait presque à lui seul la tournure de la rencontre (35e : 64-72). Mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme de Donkor et Oveneke qui plantaient trois tirs primés dans le money time pour remettre Willebroek aux commandes (39e : 82-79). Un lay-up du maître à jouer Channels allait ensuite sceller l’issue de la rencontre.