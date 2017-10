Basket louvainliège En s’imposant au SportOase, les Principautaires ont glané leur 1er succès

L’essentiel est atteint et avec la manière ! Battus mardi par Louvain en match aller des huitièmes de finales de la Coupe, les hommes de Laurent Costantiello devaient absolument se reprendre ce samedi en championnat ou, à tout le moins, démontrer qu’ils pouvaient faire jeu égal avec cet adversaire direct du bas de tableau.

C’est donc en défense et sous les anneaux, leurs principales faiblesses à l’heure actuelle, que les Principautaires se devaient de réagir. D’entrée cela semblait un vœu pieux avec un 8-2 qui devait beaucoup aux errements d’un Carl Montgomery à l’air peu concerné. La rage avec laquelle le coach Costantiello le renvoyait sur le banc en disait d’ailleurs long à ce sujet. Deux triples de Harris et la montée en température de Larson puis de Deroover, permettaient cependant aux visiteurs de pointer en tête à l’issue du premier acte (20-21) avant de creuser progressivement l’écart. C’est que les Louvanistes rataient pas mal et que Bojovic se mettait au diapason de ses équipiers sur le plan offensif. Après 33-43, les Bears limitaient cependant l’écart à 6 unités (41-47) au terme d’une première mi-temps placée sous le signe de l’offensive.

Dès la reprise , les Sang et Marine se détachaient grâce à quelques triples et allaient conserver une dizaine de longueurs d’avance tout au long du 3e quart (30e : 58-67) et même de la première moitié du quatrième (35e : 66-75). D’un 7-0, Zabas et Lumpkin ramenaient alors Louvain à 73-75 et trois minutes à courir. Celles-ci allaient-elles tourner à la confusion des Liégeois ? Pas cette fois, car Larson et Bojovic géraient parfaitement la fin de partie et recreusaient l’écart pour remporter un succès sans discussion.

Denis Esser