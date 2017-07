Avec les départs d'Amaury Gorgemans (Charleroi) et d'Alex Olah (Cluj, Roumanie), les Montois devaient absolument se renforcer dans le secteur intérieur. C'est désormais chose faite avec la signature de Juvonte Reddic (25 ans, 2,06m et 112 kg). Ce poste 5 américain évoluait la saison dernière sous les couleurs des Kolossos Rhodos (Grèce) avec des statistiques très intéressantes de 11,6 points et 5,8 rebonds de moyenne.

Auparavant, Reddic s'est fait remarquer en NCAA (championnat universitaire des Etats-Unis) avec le Collège de VCU (2011-2014). Lors de sa dernière saison en NCAA, il avait enregistré une moyenne de 12 pts et 8,4 rebonds pour ensuite prendre la direction de l'Italie (Pesaro, Bologne). Durant l'été 2015, il revenait aux USA pour participer à la Summer League sous le maillot de l'équipe NBA des Brooklyn Nets. Il avait finalement passé la saison 2015-2016 avec les Canton Charge (D-League) avant d'être transféré en Grèce chez les Kolossos Rhodos.

Daniel Goethals, le nouveau coach de Mons-Hainaut, pourra donc compter sur Juvonte Reddic pour faire trembler les raquettes belges avec son adresse sous l'anneau mais également sa facilité à capter les rebonds.