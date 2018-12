L’option Hawkins est-elle en train de faire long feu à Liège ?

Enrôlé par le club principautaire pour pallier le départ de son pivot Dwight Coleby au Japon, Deontae Hawkins présente un gros pedigree mais se relève d’une grave blessure au genou encourue voici juste un an alors qu’il cartonnait en ACC, sans doute la conférence la plus relevée du championnat universitaire américain. A priori donc un profil impayable pour Liège mais qui devait se relancer pour démontrer qu’il avait retrouvé toutes ses (grosses) capacités.

Ce véritable pari , on peut se demander si Liège n’est pas en train de le perdre : pas encore qualifié le week-end dernier, le Power Forward est en effet très incertain pour le match de ce vendredi à Anvers. Soumis au rythme des entraînements d’un club pro, son genou a réagi en gonflant alors même que Hawkins tentait visiblement de l’épargner. De quoi susciter la crainte voire la méfiance du staff liégeois qui, dans un premier temps, a commencé par prolonger la période d’essai tout en envisageant en parallèle une solution alternative. Dans l’immédiat, voilà qui ne change pas grand-chose pour les locataires du Country-hall.

Forts de leur succès sur Malines les Sang & Marine sont bien calfeutrés dans le ventre mou du classement et, a priori, ce n’est pas à la Lotto Arena qu’ils doivent entretenir d’énormes ambitions. Sur courant alternatif entre l’Euromillions League et la Champions League, les Giants disposent en effet dans leur arsenal de toutes les armes nécessaires pour ne faire qu’une bouchée de leurs hôtes. Cela étant, les Anversois ne doivent pas prendre les choses trop à la légère car sur un malentendu et dans un grand soir au niveau offensif, les hommes de Massot sont capables de tout.