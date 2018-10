Anvers a signé sa 2e victoire lors de la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions de basketball.

Les Giants ont défait dans leur Lotto Arena l'Hapoel Jérusalem 101-89. Les Israéliens menaient 49-51 au repos (quarts: 25-31, 24-20, 25-22, 27-16). Ce succès face à une équipe qui avait gagné ses deux premières rencontres permet aux Giants de se hisser à la 3e place du groupe avec 5 points derrière Fuenlabrada (6) et leur adversaire du jour (5).

Jae'Sean Tate auteur de 24 points (8/14 dont 5/7 à 3 pts), 4 rebonds et 2 assists et Paris Lee (12 pts, 11 ast) ou encore Victor Sanders (22 pts à du 7/11 dont 4/7 à 3 pts) ont été les Anversois les plus précieux.

L'équipe du coach Roel Moors avait gagné 87-91 son premier match dans la salle des Lituaniens de Lietkabelis, puis perdu la semaine dernière leur 2e rencontre en Espagne contre Fuenlabrada 96-84.

Les Anversois se déplaceront le mercredi 31 octobre (18h30) chez les Tchèques du CEZ Nymburk, dernier du groupe (3 pts), lors de la 4e journée.

Les quatre meilleures équipes des quatre groupes de huit rejoignent les play-offs. Les 5e et 6e sont renvoyés en play-offs de la FIBA Europe Cup.